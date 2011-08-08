تسخینوالی در حمله گرجستان به استالینگراد قفقاز تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی پرسه، در سالگرد جنگ روسیه و گرجستان بر سر منطقه خودمختار اوستیای جنوبی هزاران نفر در مناطق مختلف گرجستان، اوستیای جنوبی و آبخازیا یاد قربانیان این جنگ را گرامی داشتند.

در مراسمی که به همین مناسبت در تسخینوالی پایتخت اوستیای جنوبی برگزار شد "ادوارد کوکویتی" رئیس جمهوری این منطقه بار دیگر گرجستان را به اقدام خشونت بار و ارتکاب جنایت علیه مردم متهم کرد و گفت: در این جنگ تسخینوالی به استالینگراد قفقاز تبدیل شد.

جنگ استالینگراد یکی از مهلک ‌ترین نبردهای جنگ جهانی دوم بود که در آن ارتش آلمان نازی و متحدانش به شهر استالینگراد یورش برده و پس از چندین ماه درگیری خونین در سوم فوریه ۱۹۴۳ شکست خوردند، خشونت این درگیری از تمامی منازعات جنگ جهانی اول بیشتر بود و هنگام جنگ شهر به کشتارگاهی عظیم تبدیل گشت.

در همین حال "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه در سومین سالگرد جنگ قفقاز از ادامه همکاری های نظامی کشورش با اوستیای جنوبی و آبخازیا با وجود اعتراض گرجستان خبر داد.

دولت گرجستان در آگوست سال 2008 به منظور الحاق مناطق خودمختار مذکور به اوستیای جنوبی حمله کرده و با واکنش روسیه مواجه شد. مسکو پس از پایان این جنگ که پس از به جا گذاشتن صدها کشته به شکست گرجستان انجامید، استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخت.