محمدحسین جعفری در خصوص مطرح شدن درخواست لغو یک جلسه محرومیت تماشاگران تراکتورسازی در جلسه روز دوشنبه شورای حکمیت فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطالب فوق به خبر نگار مهر گفت: روز دوشنبه درخواست ما مبنی بر بخشش یک جلسه باقی مانده از محرومیت تماشاگران تراکتور در شورای حکمیت فدراسون فوتبال بررسی شد.

وی افزود: اگر چه فضای حاکم بر جلسه مثبت بود اما در پایان این جلسه اعلام شد چون رای توسط شورای استیناف صادر شده است شورای حکمیت از نظر قانونی نمی تواند رای دیگری در این خصوص صادر کند و درخواست لغو محرومیت تماشاگران تراکتور باید دوباره به شورای استیناف ارجاع داده شود.

جعفری در خصوص اینکه آیا شورای استیناف می تواند رای خود را در این باره بشکند و تغییر دهد خاطرنشان کرد: موضوع شکستن رای شورای استیناف نیست بلکه در مرتبه اول به دلیل اعتراض ما به رای صادر شده توسط کمیته انضباطی بود که این شورا رای سه جلسه‌ای محرومیت را به دو جلسه تغییر داد اما این بار قصد داریم اعتراض خود را به رای نهایی صادر شده توسط شورای استیناف اعلام کنیم.

وی ادامه داد: قصد داریم امروز دوباره اعتراض و درخواست خود را به شورای استیناف ارائه دهیم چونکه زمان زیادی تا بازی روز پنجشنبه تراکتور مقابل شاهین بوشهر باقی نمانده است و در صورت رای این شورا مبنی بر لغو محرومیت تماشاگران تراکتور، این موضوع بلافاصله باید به اطلاع مسئولان استان و برگزاری مسابقات برسد.