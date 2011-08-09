افسردگی شکل مغز را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دپارتمان روانپزشکی مطالعات خودکشی گروه مک گیل در کبک کانادا دریافتند که بعضی از سلولهای کورتکس مغز در بیماران متاثر از افسردگی بزرگتر و ملتهب می شود.

آسیبهای روحی روانی همه ساله به میلیونها نفر در سراسر دنیا آسیب می رسانند. مطالعات پیشین نشان می داد که افسردگی و سایر آسیبهای روحی را می توان با تغییرات آناتومیکی که در سیستم عصبی به وجود می آید تشخیص داد.

اکنون دانشمندان گروه مک گیل موفق شدند این تغییرات را با جزئیات دقیقی شناسایی کنند.

در این تحقیقات، سلولهای قشر سفید و قشر خاکستری مغز در 10 جسدی که در زمان حیات خود از افسردگی رنج می بردند و به همین دلیل دست به خودکشی زده بودند بررسی و سپس با نمونه های سالم مقایسه شد.

نتایج این تحقیقات نشان داد در شرایطی که تفاوتی چندانی در سلولهای قشر خاکستری افراد سالم و بیمار وجود نداشت سلولهای قشر سفید در افراد افسرده بیش از حد بزرگ شده (هایپرتروفی شده) و حجم بیشتری را اشغال کرده بودند.

براساس گزارش io9، به گفته محققان کانادایی، این تغییرات می تواند به عنوان تائید نظریه التهاب نورونی در افسردگی شناخته شود.

برپایه این نظریه، این سلولهای هایپرترونی، حالت التهابی ماده سفید را نشان می دهند. این تغییرات می توانند بر روی ارتباطات میان فضاهای مختلف مغزی مرتبط با افسردگی تاثیر بگذارند.