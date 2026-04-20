افسردگی ممکن است نشانه خطر بیماری مغزی در میان سالمندان باشد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش داده‌اند که افسردگی در سالمندانی که به بیماری پارکینسون یا زوال عقل اجسام لویی مبتلا می‌شوند، بیشتر و زودتر رخ می‌دهد. محققان دریافتند که خطر افسردگی در این افراد به طور پیوسته افزایش می‌یابد و حدود سه سال قبل از تشخیص پارکینسون یا زوال عقل به اوج خود می‌رسد. محققان گفتند، علاوه بر این، بیماران مبتلا به پارکینسون یا زوال عقل همچنان میزان بالاتری از افسردگی را نسبت به افراد مبتلا به سایر بیماری‌های مزمن تجربه می‌کنند. تیم تحقیق به رهبری «کریستوفر رود»، محقق فوق دکترا در بیمارستان دانشگاه آرهوس در دانمارک، نتیجه گرفتند: «این یافته‌ها با افسردگی به عنوان یک تظاهر اولیه از تغییرات عصبی که در نهایت منجر به بیماری پارکینسون و زوال عقل اجسام لویی می‌شود، منطبق است.» محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از افراد مبتلا به پارکینسون یا زوال عقل اجسام لویی افسردگی دارند. اما تاکنون مشخص نشده است که آیا این افسردگی به عنوان زنگ خطری برای یک بیماری مغزی قریب‌الوقوع عمل می‌کند یا یک پاسخ طبیعی است که افراد به یک بیماری ناتوان‌کننده دارند. برای مطالعه جدید، محققان داده‌های بیش از ۱۷۷۰۰ فرد دانمارکی مبتلا به پارکینسون یا زوال عقل اجسام لویی را تجزیه و تحلیل کردند. این تیم میزان افسردگی آنها را با سالمندانی که از سایر بیماری‌های مزمن مانند آرتریت روماتوئید، بیماری کلیوی و پوکی استخوان رنج می‌برند، مقایسه کرد. نتایج نشان داد که افسردگی مرتبط با پارکینسون یا زوال عقل را نمی‌توان به طور کامل با بار عاطفی زندگی با یک بیماری مزمن توضیح داد. سایر بیماری‌های طولانی مدت افزایش شدید مشابهی در خطر افسردگی نشان ندادند، که نشان می‌دهد افسردگی ممکن است به تغییرات اولیه در مغز مرتبط باشد تا یک پاسخ عاطفی به کاهش سلامت. محققان گفتند که این یافته‌ها به ویژه برای زوال عقل اجسام لویی قابل توجه بود، وضعیتی که میزان افسردگی حتی بیشتر از پارکینسون بود. رود در یک بیانیه خبری گفت: «پس از تشخیص بیماری پارکینسون یا زوال عقل اجسام لویی، بروز مداوم افسردگی، نیاز به افزایش آگاهی بالینی و غربالگری سیستماتیک علائم افسردگی در این بیماران را برجسته می‌کند.» او افزود: «بنابراین، نتیجه‌گیری اصلی ما- اینکه بیماری پارکینسون و زوال عقل با اجسام لویی در مقایسه با سایر بیماری‌های مزمن با خطر افسردگی بیش از حد قبل و بعد از تشخیص مرتبط هستند- همچنان معتبر است.» محققان تأکید کردند که این بدان معنا نیست که هر کسی که افسردگی دارد، در نهایت به یک بیماری مغزی مانند پارکینسون یا زوال عقل مبتلا خواهد شد. در عوض، این تیم گفت که افسردگی ممکن است به عنوان یک زنگ خطر برای سالمندانی باشد که در معرض خطر ابتلا به این بیماری‌های مغزی هستند.

