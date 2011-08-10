دست داشتن رژیم صهیونیستی در قطع تلفن و اینترنت غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نوار غزه شاهد قطع 12 ساعته ارتباطات مخابراتی بود. بنا بر اعلام مقامات حماس این اتفاق به دلیل فعالیت بلدوزرهای اسرائیلی و قطع کابلهای فیبرنوری متعلق به غزه رخ داده است.

بر اساس اعلام مقامات مخابراتی فلسطین، شب گذشته رژیم صهیونیستی با قطع کردن ارتباطات مخابراتی کوشیده است نوار غزه را علاوه بر محاصره اقتصادی در محاصره اطلاعاتی قرار دهد.

در همین رابطه سخنگوی ارتش اسرائیل مدعی شد صهیونیستها نقشی در این مسئله نداشته اند و این مشکلی داخلی بوده است.



این در حالی است که مقامات PalTel اپراتور شبکه مخابرات نوار غزه با رد این ادعا فعالیت بلدوزرهای اسرائیلی را عامل قطع ارتباطات مخابراتی این منطقه دانسته اند.

گفتنی است صهیونیستها پس از ناتوانی در جلوگیری از رسیدن کمکهای بین المللی به مردم غزه این بار می کوشند راه ارتباط مردم غزه با خارج از این منطقه را قطع کنند.