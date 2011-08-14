صنایع تبدیلی کشاورزی متولی ندارد/ رکود در برنامه ریزی صنایع تبدیلی

سید حسن پیمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه برنامه ریزی مهمترین مولفه برای توسعه است، افزود: برنامه ریزی نیز متولی نیاز دارد متاسفانه صنایع تبدیلی در گام نخست راکد مانده است.

وی همچنین اظهارداشت: در گیلان هزار و 800 واحد کارخانه شالیکوبی فعالیت دارد که مدیریت صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی تاکنون هیچ اعتبار مشخصی برای برنامه ریزی این واحدها اختصاص نداده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان اهمیت صنایع تبدیلی در استان را بسیار مهم ذکر کرد و گفت: بیشتر صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان کوچک و در نهایت متوسط به لحاظ حجم سرمایه گذاری و تعداد شاغلانی که هر واحد می تواند داشته باشد.

بهره وری فدای اشتغال در صنایع تبدیلی

وی افزود: در سال های اخیر بهره وری فدای اشتغال شده است یعنی واحدهای بسیار کوچک به تعداد زیاد بدون اینکه به بهره وری سرمایه گذاری توجه شود، مجوز داده شده است.

پیمان ادامه داد: استان گیلان سالانه یک میلیون و 100 هزار تن شلتوک تولید می کند به هیچ عنوان نیازبه هزار و 800 واحد شالیکوبی ندارد.

وی همچنین ایجاد خوشه های صنعتی، تسهیلات بانکی، توسعه آموزش نیروی انسانی و بازسازی واحدهای تولیدی را از راهکارهای مهم افزایش بهره وری در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی دانست و بر لزوم توسعه این گونه صنایع در استان تاکید کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان یادآورشد: این استان قابلیت بالایی برای ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی به ویژه در بخش دام و طیور، برنج، چای، زیتون، آبزی پروری و غیره دارد ازاینرو افزایش واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی برای جلوگیری از ضایعات در گیلان امری ضروری است.

حاصل دسترنج کشاورزان در گیلان هدر می رود

وی گفت: ضایعات محصولات کشاورزی به ‌دلیل کافی نبودن تجهیزات مورد نیاز برای برداشت انواع محصولات زراعی و باغی و نبود صنایع بسته‌ بندی، تبدیلی و تکمیلی در جوار مراکز تولید موجب هدر رفتن برخی محصولات می شود.

پیمان بیان داشت: پس از برداشت محصولات کشاورزی به هر دلیلی که این تولیدات بدون استفاده و نامناسب برای بازار فروش باشند جزو ضایعات تلقی می ‌شوند، با این تعریف نقش سیاست‌ های تنظیم بازار در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اهمیتی دوچندان یافته و درصورتی که این محصولات پس از برداشت به درستی فرآوری شده و به موقع به بازار عرضه شود ضمن تأمین نیاز بازار داخلی، فراهم کردن امکان صادرات، از زیان تولید‌ کنندگان نیز جلوگیری می‌ کند.

وی اظهارداشت: علاوه بر زیان‌ های ناشی از تأثیر منفی ضایعات محصولات کشاورزی بر تولید ‌کنندگان و بازارداخلی مصرف این محصولات، این موضوع تأثیر نامطلوبی بر صادرات غیرنفتی کشور به ویژه در بخش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی خواهد داشت.