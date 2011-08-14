پارک جهان نما؛ مرکز علمی که مخروبه شد/ آبادانی در گرو تصمیم مسئولان!

به گزارش خبرنگار مهر ، " پارک جهان نما " .... زمانی اسمش برازنده اش بود. آن زمان که می خواست دیدنی ترین آباد بوم کشور و استراحت گاهی خوش آب و هوا و لطیف برای شهرنشینان خسته از دلزدگی های شهری باشد.

علمی ترین پارکی که می توانست به واسطه وجود گونه های نادر گیاهی که در بطن خاک حاصلخیزش می روید، بهترین بستر آموزشی برای دانش آموزان، دانشجویان و موسسات علمی و تحقیقاتی باشد.

و اما اکنون زمان برای عرض اندام " جهان نما " گویی ایستاده است. درختانی که می خواهند سر سبز ترین باشند امروز در " جهان نما " برای خشکی هزار و 400هکتاری زمین پارک ماتم گرفته اند.

" پارک جهان نما " در گذر تاریخ

پارک جهان نمای کرج که قدمتش به نیم قرن می رسد در زمینی به مساحت هزار و 400 هکتار و در حد فاصل اتوبان تهران – کرج و بزرگراه شهید همت واقع شده است؛ پارکی که قرار بود زیباترین پارک کشور و زبانزد دنیا باشد. آنگونه که تاریخ برای این پارک روایت کرده است، جهان نمای کرج از بزرگان و نامداران کشورهای جهان قول گرفته بود که در سفرهایشان به این پارک به یادگار درختی بکارند تا حکایتی باشد برای آیندگان.

وجود درختان جوان و کهنسال پارک زمینه را برای نماد گردشگری طبیعی و تاریخی مهیا کرده است گرچه امروز این پارک در سرگردانی تصمیم بزرگان کشور مانده است و با گذشت هر روز خشک تر و خشکتر می شود.

هویتی که رو به نابودی ست

در دنیای امروز کرج که جمعیت بیش از دومیلیونی را در خود سکنی داده و زمین و آسمانش را دود و صدای ماشین گرفته است، وجود پارکی سر سبز به نام و وسعت " پارک جهان نما " نعمتی بزرگی است این در حالیست که این پارک در بی توجهی متولیان رو به نابودی است. گیاهان نادری که شاید نمونه اش در دنیا نباشد در پس این نا امنی ها رو به خشکی است.

دریاچه و جزیره مصنوعی این پارک که در زمان گذشته با طراحی زیبا و منحصر به فردی ایجاد شده بود هم امروز به خاطر بی توجهی مسئولان ذیربط در آستانه متروکه شدن است.

حکایت سرگردانی پارک جهان نما

چندین سال است که واگذاری پارک " جهان نما " با تولی گری اداره منابع طبیعی به شهرداری کرج مطرح است. تا جایی که نماینگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی نیز با هدف حفظ منابع و سرمایه های طبیعی همچنین ایجاد پارکی با شکوه برای استفاده شهروندان به دنبال تحقق این موضوع برآمدند.

در حالی که به گفته مسئولان پیگیر این موضوع، پارک جهان نما به شهرداری کرج با برگزاری نشست های مختلف با مدیران، مسئولان و وزیر جهاد کشاروزی، اداره و نگهداری بوستان جهان نما به شهرداری کرج تحویل داده شد اما تاکنون این مهم به نتیجه نرسیده است.

" بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اداره منابع طبیعی موظف است که هرچه سریعتر پارک جهان نما را به شهرداری کرج واگذار کند ." این گفته عباس زارع، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج است.

این در حالیست که برغم تاکید فراوان مسئولان مربوطه بر هرچه کوتاه تر شدن زمان واگذاری این پارک به شهرداری کرج، این مبحث همچنان در گیر بروکراسی اداری است به طوری که تا کنون نیز این مهم پس از گذشت چندین سال تا کنون اجرایی نشده است.

خودداری سازمان جنگلها و منابع طبیعی از واگذاری پارک جهان نما به شهرداری

شهردار کرج معتقد است که گرچه بحث واگذاری پارک جهان نما به شهرداری کرج امری قطعی و غیر قابل اجتناب است اما سازمان جنگلها و منابع طبیعی در مورد این واگذاری خود داری می کند که به گفته شهردار کرج دلیل این خودداری مشخص نشده است.

سید علی آقازاده در این خصوص افزود: طی سال گذشته قراردادی بین سازمان جنگلها و منابع طبیعی و شهرداری کرج در مورد واگذاری این پارک منعقد به تأیید دو سازمان رسید که تا کنون به نتیجه ای نرسیده است این در حالیست که اراده تحویل، ساماندهی و احیای این پارک در شهرداری کرج وجود دارد.

با توجه به مهم بودن این موضوع و مطرح شدن آن در سطح ملی، رفع و رجوع این مهم نیاز به تعامل و همکاری مسئولان ارشد دارد که در استان البرز این موضوع جز از طریق شهرداری از سوی استاندار البرز نیز در حال پیگیری است.

بهسازی پارک جهان نما دو میلیارد تومان اعتبار می خواهد

پارک جهان نمای کرج اکنون دیگر آن شادابی و طراوت را ندارد. به جای کاشت نهال در آن زباله دپو می شود. شب های پارک تاریک است و جای اینکه منظره چشم نواز را در دل شب ایجاد کند در تاریکی فرو رفته است این در صورتی است که نصب روشنایی دراین پارک که نیم قرن قدمت دارد و پتاسیل بسیاری در زمینه های متعدد گردشگری، علمی و تفریحی برای آن وجود دارد، کمترین کاری است که مسئولان می توانند برای این پارک قدیمی انجام دهند. جای تامل دارد چه کسی مسئول بروز این بحران زیست محیطی است؟ چه کسی باید نگران حفاظت از هویت و کیان این پارک به عنوان پارکی که ظرفیت و استعداد ملی شدن را به واسطه وجود گیاهان نادر، مساحت هزار و 400 هکتاری، درختان قدمت دار و فضای زیبا داراست، باشد؟

گرچه همه می دانیم که ناگهان چقدر دیر می شود اما هنوز هم از پارک جهان نمایی که رو به نابودی و خشکسالی است غافل مانده ایم.

به گفته شهردار کرج، پس از واگذاری این پارک به شهرداری کرج دو میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی، مرمت و استقرار تجهیزات ورزشی و تفریحی لازم است که برای تامین آن می توان از سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کرد.

فضای سبز جهان نما بر جای می ماند

علل تاخیر در تحویل " پارک جهان نما " به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از سوی سازمان جنگلها مشخص نیست برخی بر این عقیده اند که شاید نگرانی از تخریب و از بین رفتن گیاهان و فضای سبز این پارک علت تاخیر در این واگذاری باشد این درحالیست که این سازمان خود متولی ایجاد، حفظ و توسعه سرانه های فضای سبز است و با رویکرد این دیدگاه که یک درخت یک انسان است در مسیر آبادانی گام بر می دارد.

باید گفت نگرانی متولیان کنونی پارک جهان نما آنچنان که باید پایه و اساس ندارد چرا که این پارک درحال حاضر و با سیاست مسئولان ذیربط در حال نابودی است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج دراین خصوص گفت: طرحی که با هدف بازسازی و بهسازی پارک جهان نما همچنین به کار گیری تجهیزات و امکانات ورزشی و تفریحی در شهرداری کرج تدوین شده است به گونه ای است که فضای سبز و درختان این پارک متوجه هیچ خطی به لحاظ از بین رفتن درختان و گیاهان نمی شود.

زارع افزود: این طرح به تأیید اداره کل منابع طبیعی استان تهران نیز رسیده است که بر اساس آن امکانات مورد نیاز برای بهره برداری مطلوب از این فضا به وجود می آید.

نباید گفت وقت آن رسیده بلکه باید گفت برای احیای " پارک جهان نمای " کرج با نیم قرن سابقه سرسبزی دیر هم شده است. جای سوال دارد برای جلوگیری از بروز فاجعه زیست محیطی که تنها در چند کیلومتری پایتخت قرار دارد مسئولان چه تدبیری می اندیشند؟ آیا در جایی که توانایی بازسازی و احیای این پارک از سوی شهرداری کرج وجود دارد آیا تاخیر در واگذاری آن به مسئولانی که خود را متعهد به این امر می دانند جایز است؟

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گزارش :آسیه چهار باغی

عکس: محسن پور اسماعیل