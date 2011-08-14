همایش مناجات و سحری خوانی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر دومین همایش مناجات و سحر خوانی اظهار کرد: این همایش با حضور پیشکسوتان فعال در حوزه آئین های رمضان با هدف قدرشناسی و تجلیل از خادمان فرهنگی و چهره های ماندگار این عرصه برگزار می شود.

جواد حیاتی ادامه داد: از دیگر اهداف این همایش ترغیب هنرمندان و پژوهشگران جوان، ثبت و ماندگار نمودن آئین های سنتی، مبارزه با تهاجم فرهنگی، حفظ و اشاعه این میراث فرهنگی، معنوی است.

وی اذعان داشت: از جمله برنامه های اجرایی در این همایش سحری خوانی، مناجات خوانی، صلوات خوانی، خطبه خوانی و منبر خوانی است.

وی یادآور شد: این همایش سوم شهریور ماه مصادف با 24 رمضان در نمایشگاه بین المللی همزمان با ششمین نمایشگاه قرآن برگزار خواهد شد.

در این همایش هنرمندان از شهرستان های خراسان رضوی به اجرای سحری خوانی خواهند پرداخت.

همایش مذکور از سوی معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با مشارکت کانون هنرمندان خراسان و انجمن موسیقی خراسان رضوی و ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه قرآن و عترت برگزار خواهد شد.