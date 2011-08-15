به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فتح الله بحرینی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: طی این مدت شش حادثه تصادف خونین در استان بوشهر صورت گرفت که منجر به کشته شدن شش نفر و زخمی شدن 10 نفر شده است.

وی با بیان اینکه طی این تصادفات در کیلومتر 45 جاده دیلم چهار نفر به علت واژگونی سمند کشته شدند، اظهارداشت: در محور کنگان نیز یک نفر و همچنین در همین محور بر اثر برخورد موتورسیکلت با عابر پیاده یک نفر دیگر کشته شدند .

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر گفت: تصادفات درون شهری نیز در برخورد موتورسیکلت با عابر پیاده در شهر خورموج یک نفر زخمی، تصادف موتورسیکلت با کامیون در عسلویه نیز یک نفر زخمی و همچنین در شهرستان بوشهر براثر واژگونی یک دستگاه خودرو دو نفر مجروح شدند.