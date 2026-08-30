منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه بازدید از اجرای طرح‌های کنترل سیلاب و آبخیزداری در حوضه آبریز جنوب اصفهان، اظهار داشت: همزمان با هفته دولت سال جاری، ۲۷۸ پروژه در حوزه مأموریت‌های مدیریت بحران استان اصفهان با اعتباری بالغ بر ۵.۵ همت به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این پروژه‌ها با هدف پیشگیری از وقوع حوادث، کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی شهرها و روستاهای استان اجرا شده و حوزه‌های مختلفی از زیرساخت‌های آب، برق، راه، کشاورزی و مدیریت منابع آب را دربرمی‌گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های افتتاح‌شده در هفته دولت گفت: اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده برق و آب، آبرسانی به مناطق روستایی، احداث مخازن ذخیره آب، تقویت ناوگان تانکرهای آبرسانی، مرمت و بازسازی قنوات و احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی از جمله این طرح‌ها بوده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های پخش سیلاب و آبخیزداری، رفع نقاط پرتصادف جاده‌ای، اجرای طرح‌های جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی، ساماندهی رودخانه‌های پرخطر، احداث پل و تعریض محورهای جاده‌ای حادثه‌خیز نیز از دیگر پروژه‌هایی است که در این ایام به بهره‌برداری رسیده است.

تخصیص اعتبارات مدیریت بحران برای کاهش خطر و ایمن‌سازی

شیشه‌فروش با اشاره به سازوکار تخصیص اعتبارات مدیریت بحران اظهار داشت: اعتبارات مدیریت بحران سالانه به صورت ملی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد تا برای اجرای طرح‌های کاهش خطر، ایمن‌سازی شهرها و روستاها در برابر مخاطرات، تقویت توان تجهیزاتی برای مقابله سریع با حوادث و همچنین بازسازی آسیب‌های ناشی از حوادث هزینه شود.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و مسئول در این زمینه موظف هستند پیشنهاد پروژه‌های مورد نیاز را به مرکز ارائه کرده و با پیگیری لازم، منابع اعتباری ملی را از دستگاه‌های کشوری اخذ و در استان برای اجرای طرح‌های کاهش خطر هزینه کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین بر ضرورت بیمه کردن اموال منقول و غیرمنقول در برابر حوادث تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید موضوع بیمه اموال و دارایی‌های خود را به صورت جدی دنبال کنند تا در صورت وقوع حوادث، امکان جبران خسارت و بازسازی سریع‌تر فراهم شود.

کاهش ۶۰ درصدی خسارات حوادث طبیعی در اصفهان

شیشه‌فروش با اشاره به نتایج اجرای طرح‌های پیشگیرانه در استان گفت: با اجرای طرح‌های کاهش خطر، اطلاع‌رسانی و هشدار به‌موقع و کنترل سریع حوادث، خسارات ناشی از رخداد حوادث طبیعی در استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: رویکرد تخصیص اعتبارات در سرفصل‌های مدیریت بحران در سال جاری، پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش آثار حوادث رخ‌داده است و این هدف باید با اجرای به‌موقع طرح‌های کاهش خطر از سوی دستگاه‌های اجرایی استان دنبال شود.

ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به شرایط خاص این استان از نظر تنوع مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت اظهار کرد: با توجه به شرایط استان، ضروری است اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی برای کنترل اثرات خشکسالی و کم‌آبی، آلودگی هوا و گرد و غبار، بیابان‌زدایی، فرونشست زمین، آتش‌سوزی، تصادفات جاده‌ای و سیلاب‌های فصلی همچنان با جدیت و به صورت ویژه دنبال شود.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های پیشگیری و کاهش خطر نیازمند تأمین اعتبارات مناسب است و لازم است منابع مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین دستگاه‌های ملی به استان اختصاص یابد تا طرح‌های اولویت‌دار در حوزه‌های مختلف با سرعت بیشتری اجرایی شود.

اصفهان همچنان در رده استان‌های برتر مدیریت بحران

شیشه‌فروش در ادامه با قدردانی از تلاش مجموعه‌های مختلف در حوزه مدیریت بحران استان گفت: از تلاش بی‌وقفه خانواده بزرگ مدیریت بحران در دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی استان که در خدمت‌رسانی به مردم و اجرای طرح‌های کاهش خطر مشارکت دارند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: ستاد استانداری، فرمانداری‌ها، نیروهای مسلح، دادگستری و دادستانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، گروه‌های جهادی و مردمی، خیران، اصحاب رسانه، خبرنگاران و عکاسان، صداوسیما و خبرگزاری‌ها و عموم مردم استان در پیشگیری، کنترل و مدیریت حوادث نقش مؤثری دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای چندمین سال متوالی، عملکرد مدیریت بحران استان اصفهان در رده استان‌های برتر کشور قرار گرفته است که این جایگاه حاصل اقدامات مؤثر و تلاش همه مجموعه‌هایی است که در زمینه پیشگیری، کاهش خطر و کنترل حوادث در استان فعالیت می‌کنند.

وی تأکید کرد: استمرار این موفقیت نیازمند تداوم اقدامات پیشگیرانه، تقویت زیرساخت‌های ایمنی، تأمین اعتبارات لازم و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی و مردم در کاهش خطرپذیری استان است.