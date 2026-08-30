به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گزارش به مردم درباره عملکرد دو ساله گفت: یکی‌ دیگر از گفتمان‌های ما در دولت چهاردهم، مسئولیت اجتماعی است. در رتبه‌بندی‌ دانشگاه این شاخص را لحاظ کردیم.

وزیر علوم ‌افزود: ممکن است یک دانشگاه سطح یک ما، از نظر مسئولیت اجتماعی ضعیف باشد یا برعکس.

وی اظهار کرد: ما در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی یک آیین‌نامه و دبیرخانه تدوین‌ و راه‌اندازی کردیم به‌نام نشان مسئولیت اجتماعی! می‌خواهیم به اساتیدی که به این وظیفه عمل می‌کنند، یک نشان افتخار و البته برخی مزایا بدهیم.