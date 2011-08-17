تبعیت از ولایت فقیه راز موفقیت جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی معبودی صبح چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد، با اشاره به حضور جوانان در عرصههای مختلف افزود: جوانان در طول سه دهه گذشته همیشه در صحنه حضور داشته و در دفاع از انقلاب اسلامی هوشیار و آماده هستند.
وی تصریح کرد: جوانان ایران اسلامی در همه موارد گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب برای پاسداری از دین و میهن، جانفشانی میکنند و باید اذعان کرد که نیروی جوان، ثروت اصلی ایران اسلامی است.
حجت الاسلام معبودی افزود: ولایتفقیه یک هدیه الهی است که خداوند به ما عطاء کرده و امروز به برکت ولایتفقیه، مستکبران عالم ذلیل و مسلمانان عالم بیدار شدهاند.
وی با بیان اینکه دشمن برای مقابله با ایران اسلامی، جایگاه ولایتفقیه را هدف قرار داده است، گفت: این هدف شوم در حالی مطرح میشود که جوانان با بصیرت خود همه برنامههای دشمن را نقش بر آب کرده و در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و ولیفقیه خود گام بر میدارند.
حجتالاسلام معبودی ادامه داد: جوانان با شناخت جایگاه و توانمندی خود میتوانند در همه عرصهها وارد شده و مایه پیشرفت کشور شوند، همچنان که در ابتدای انقلاب و زمان جنگ بارها این حقیقت ثابت شده است.
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