آزادگان گنجینه‌ های ارزشمند هشت سال دفاع مقدس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا ظهر پنجشنبه در جلسه گردهمایی خانواده های شهید و ایثارگر شهرستان زابل که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: آزادگان می توانند با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و بیان حقایق جنگ، فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جدید منتقل کنند.

وی با بیان اینکه هیچ خدمتی نمی تواند پاسخ سالها سختی و اسارت آزادگان را بدهد، گفت: همه مسئولان در مقابل خانواده شهدا مسئول هستند و باید رسیدگی به مشکلات آزادگان را سر لوحه کار خود قرار دهند.

کیخا افزود: جامعه ایثارگری مایه افتخار نظام اسلامی است و امروز ایثارگران در صحنه های خدمتگزاری نظام می درخشند و با فرهنگ بسیجی، در سنگرهای دیگر نظام خدمت می کنند.

فرماندار زابل با اشاره به اینکه سیستان امروز در راستای فرهنگ شهادت کارنامه درخشانی دارد، بیان داشت: تقدیم بیش ازدو هزارو 500 شهید به نظام و وجود بیش از هزارو 200 نفر جانباز در این منطقه، نشان از ولایتمداری، تعهد و مرزداری مردم این خطه از میهن اسلامی است.

وی گفت: تکریم خانواده شهدا وظیفه همه آحاد مردم و مسئولان است و رفع گرفتاریهای آنها از اولویتهای کاری همه خدمتگزاران شهرستان است، زیرا آنان با تقدیم بهترین سرمایه های خود، درخت انقلاب را آبیاری کردند تا امروز ایران اسلامی، سرافراز و مقتدر در سراسر جهان درخشش پیدا کند.

کیخا با بیان اینکه صبر و متانت خانواده شهدا ستودنی است، افزود: عزت و افتخار ایران اسلامی به برکت ایثار و از خود گذشتگی شهدا و ایثارگران است و شهدا مایه عزت و سربلندی نظام هستند و آرامش امروز نیز مدیون جانفشانی و ایثارگریهای آنان است.