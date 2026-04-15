سردار خرمدل: حضور مردم در صحنه سرمایه ای برای اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل سه شنبه شب با حضور در منزل خانواده‌های شهید «محمدعلی گیوی» و شهید «حمید جعفری»، در شهرستان گناوه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام، با خانواده‌های آنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرمانده سپاه امام صادق ع استان بوشهر در این دیدارها با تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت و اقتدار کشور اظهار کرد: آرامش و ثبات امروز جامعه، مرهون ایثار و فداکاری شهدایی است که جان خود را در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیم کردند.

وی تاکید: خون رهبر شهید و دختران میناب و مردم، آمریکا و اسرائیل را به خاک مذلت برد.

سردار خرم‌دل همچنین به حضور گسترده و آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: مردم با بصیرت، همواره در لحظات حساس با حضوری مسئولانه و دشمن‌شکن، پشتیبان نظام و ارزش‌های انقلاب بوده‌اند.

وی حضور مبعوث‌گونه و پرشور مردم را نشان‌دهنده عمق باورهای دینی و انقلابی جامعه دانست و تصریح کرد: این حضور، نه‌تنها موجب دلگرمی مسئولان است، بلکه پیام روشنی از وحدت و ایستادگی ملت ایران به دشمنان مخابره می‌کند.

سردار خرم‌دل در پایان با قدردانی از حضور بابصیرت مردم، تأکید کرد: تداوم این همراهی و همدلی، ضامن پیشرفت، امنیت و سربلندی کشور خواهد بود.

وی گفت: خانواده‌های معظم شهدا، اسوه‌های صبر، ایثار و استقامت در جامعه اسلامی هستند که با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خود، نقشی بی‌بدیل در حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب ایفا کرده‌اند. این خانواده‌ها نه‌تنها یادگاران شهدا، بلکه ادامه‌دهندگان راه نورانی آنان در مسیر عزت و سربلندی کشور به شمار می‌روند و همواره مورد احترام و تکریم آحاد مردم هستند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: بی‌تردید، تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای همگانی است و پاسداشت یاد و خاطره شهیدان، موجب زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه خواهد شد.

وی گفت: حضور مستمر مسئولان در کنار این خانواده‌ها و رسیدگی به دغدغه‌های آنان، علاوه بر ادای دین به مقام شامخ شهدا، موجب تقویت روحیه همبستگی و انسجام ملی در جامعه می‌شود.