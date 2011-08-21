به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزش داستان‌نویسی از ابتدای شهریورماه 90 در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

در این کارگاه که در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار می‌شود، محمدجواد جزینی مبانی و شیوه‌های داستان‌نویسی را برای هنرجویان تدریس می‌کند.

ثبت‌نام برای شرکت در این کلاس‌ها در هفته آینده نیز ادامه دارد و شرکت در آن برای تمامی علاقه‌مندان آزاد است.

این کلاس‌ آموزشی روزهای یکشنبه از ساعت 15 الی 17 برگزار شده و هزینه شرکت در آن نیز 90 هزار تومان است.

علاقه‌مندان برای ثبت نام در این دوره آموزشی می‌توانند به انجمن نویسندگان کودک و نوجوان واقع در خیابان سمیه، بین مفتح و فرصت، کوچه پروانه، شماره 2 مراجعه کنند.