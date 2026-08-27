سبزپوشی ۴۰ صنعت بورسی در هفته نخست شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان بورس، بررسی عملکرد هفتگی شاخص صنایع نشان می‌دهد جریان صعودی در هفته نخست شهریور، بخش‌های مختلف بازار سهام را دربر گرفته است. در این هفته، تمام ۴۰ صنعت فعال بازار با افزایش شاخص مواجه شدند و تنها یک صنعت کاهش هفتگی را تجربه کرد. در کنار رشد گسترده صنایع، عملکرد شاخص‌ها در آخرین روز معاملاتی هفته نیز نشان داد روند صعودی در بخش قابل توجهی از گروه‌ها ادامه داشته و شاخص ۲۴ صنعت در پایان مبادلات روز چهارشنبه به سطوح جدید تاریخی رسیده است.

رشد شاخص صنایع فراگیر شد

بیش‌ترین رشد هفتگی شاخص صنایع در هفته منتهی به ۴ شهریور ۱۴۰۵ به زغال‌سنگ اختصاص داشت. شاخص این صنعت با افزایش ۱۵.۷ درصدی به سطح تاریخی ۱۶۱ هزار و ۶۴ واحد رسید و میزان رشد آن از ابتدای سال و در ۶۵ روز کاری به ۱۱۳ درصد رسید.

سایر معادن با رشد ۱۵.۴ درصدی دومین صنعت برتر هفته بود. شاخص این صنعت در پایان هفته به سطح ۶۰۲ هزار و ۷۸۰ واحد رسید و از ابتدای سال ۱۲۴ درصد افزایش داشته است. محصولات چوبی نیز با ثبت رشد ۱۵ درصدی در جایگاه سوم قرار گرفت و شاخص این صنعت در سطح ۹۶۵ هزار واحد ایستاد. شاخص محصولات چوبی از ابتدای سال ۹۷ درصد رشد کرده است.

در رتبه چهارم، شاخص اطلاعات و ارتباطات با رشد ۱۴.۱ درصدی قرار گرفت. شاخص این صنعت به سطح یک هزار و ۳۱۳ واحد رسید و میزان افزایش آن از ابتدای سال ۷۶ درصد بوده است. محصولات چرمی نیز با رشد ۱۳.۴ درصدی پنجمین صنعت با بیش‌ترین افزایش هفتگی بود و شاخص آن در سطح ۴۱ هزار و ۷۴۲ واحد قرار گرفت. این صنعت از ابتدای سال ۶۰ درصد افزایش داشته است.

کاهش هفتگی به یک صنعت محدود شد

در هفته منتهی به ۴ شهریور ۱۴۰۵، تنها شاخص یک صنعت با کاهش همراه شد. شاخص انتشار و چاپ با افت ۱.۴ درصدی در سطح ۵ میلیون و ۵۹۶ هزار واحد قرار گرفت. با وجود این کاهش هفتگی، شاخص این صنعت از ابتدای سال و در ۶۵ روز کاری ۱۱۲ درصد رشد داشته و هم‌چنان در جمع صنایعی قرار دارد که افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را در سال جاری به ثبت رسانده‌اند.

۵ صنعت بیشترین رشد را در روز چهارشنبه به ثبت رساندند

در جریان مبادلات روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵، شاخص ۴۰ صنعت با افزایش همراه شد و تنها یک صنعت کاهش شاخص را تجربه کرد. میانگین رشد شاخص ۴۱ صنعت فعال بازار سهام در این روز به ۲.۴۱ درصد رسید. بیش‌ترین افزایش روزانه به شاخص صنعت محصولات کامپیوتری و الکترونیک اختصاص داشت که با رشد ۳ درصدی همراه شد. استخراج نفت نیز ۳ درصد افزایش یافت و پس از آن فنی و مهندسی با رشد ۲.۹۹ درصدی، محصولات چرمی با افزایش ۲.۹۸ درصدی و وسایل ارتباطی با رشد ۲.۹۷ درصدی قرار گرفتند. در مقابل، تنها شاخص انتشار و چاپ با کاهش همراه شد و افت ۲.۱۶ درصدی را ثبت کرد.

قله تاریخی ۲۴ صنعت جابه‌جا شد

در پایان مبادلات روز چهارشنبه، شاخص ۲۴ صنعت توانست بار دیگر بالاترین سطح تاریخی خود را ثبت کند. در این فهرست، زراعت با رشد ۱۷۱ درصدی از ابتدای سال و در ۶۵ روز کاری در صدر قرار دارد و پس از آن فنی و مهندسی با افزایش ۱۶۲ درصدی و محصولات غذایی با رشد ۱۵۰ درصدی قرار گرفته‌اند. شاخص خرده‌فروشی نیز ۱۴۱ درصد و کانی غیرفلزی ۱۳۵ درصد از ابتدای سال افزایش داشته‌اند.

محصولات فلزی با رشد ۱۳۳ درصدی، فرآورده‌های نفتی با افزایش ۱۲۸ درصدی و کاشی و سرامیک با رشد ۱۲۴ درصدی دیگر صنایع با رشد بیش از ۱۲۰ درصدی در این فهرست هستند. شاخص زغال‌سنگ نیز ۱۱۳ درصد و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱۰۱ درصد افزایش داشته‌اند.

در ادامه، شاخص صنایع اداره بازارهای مالی با رشد ۹۲ درصدی، قند و شکر با ۸۳ درصد، سیمان با ۸۲ درصد و استخراج نفت با ۸۱ درصد قرار گرفته‌اند. شاخص گروه‌های فلزات اساسی با افزایش ۷۸ درصدی، رایانه با ۷۶ درصد، ماشین‌آلات با ۷۳ درصد و بیمه و بازنشستگی با رشد ۶۶ درصدی دیگر صنایع این فهرست بودند. همچنین شاخص صنایع حمل و نقل ۵۲ درصد، چندرشته‌ای صنعتی ۵۰ درصد، دستگاه‌های برقی ۴۹ درصد، منسوجات ۴۶ درصد و شاخص محصولات شیمیایی و سرمایه‌گذاری‌ها هر یک ۳۵ درصد از ابتدای سال افزایش داشته‌اند و در پایان مبادلات روز چهارشنبه در بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفتند.