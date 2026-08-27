به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه ۹ مگاواتی خورشیدی ملایر عصر پنج شنبه با سرمایه‌گذاری ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال با هدف تقویت ظرفیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش ناترازی برق در استان همدان به بهره‌برداری رسید.

این پروژه که در بخش سامن شهرستان ملایر احداث شده در حضور وزیر دادگستری و استاندار همدان افتتاح شد و این پروژه گام مهمی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد انرژی استان محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در مراسم افتتاحیه این نیروگاه با اشاره به سیاست‌های کلان دولت چهاردهم اظهار کرد: تمرکز اصلی دولت بر واگذاری نیروگاه‌های خورشیدی به بخش خصوصی است.

سید مجتبی حسینی ادامه داد: اولویت ما در این مسیر واگذاری طرح‌ها به شرکت‌های بومی و تعاونی‌های مردمی است تا علاوه بر تامین انرژی عواید حاصل از تولید در اقتصاد استان باقی بماند و موجب رشد اقتصادی منطقه شود.

وی همچنین با اشاره به نحوه تامین زمین پروژه افزود: زمین احداث این نیروگاه متعلق به شرکت برق منطقه‌ای باختر بوده که به‌صورت دولتی در اختیار این پروژه قرار گرفته است و در حال حاضر مراحل نصب پنل‌ها و بهره‌برداری نهایی از آن آغاز شده است.

معاون استاندار همدان با تاکید بر عزم جدی مدیریت استانی برای توسعه انرژی‌های پاک، از جایگاه برتر استان در این حوزه خبر داد و گفت: در حال حاضر استان همدان با موفقیت در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی موفق به کسب رتبه پنجم کشور شده و براساس ابلاغ مدیریت بار به وزارت کشور گزارش‌های هفتگی پیشرفت کار در این حوزه به‌طور مستمر پیگیری می‌شود.

حسینی در پایان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای آتی استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، از برنامه‌های بلندمدت به منظور ارتقای جایگاه همدان در سطح ملی خبر داد و افزود: به‌زودی ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان با افزودن ۱۱۰ مگاوات جدید افزایش خواهد یافت و این توسعه نقش بسزایی در تامین پایدار انرژی و کاهش ناترازی‌های موجود در شبکه برق ایفا خواهد کرد.