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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی به ۵ هزار یورو افزایش یافت

سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی به ۵ هزار یورو افزایش یافت

اصلاحیه ماده ۵ دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری به اشخاص حقوقی ایرانی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۴۴۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ و با اصلاح ماده ۵ «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» اعلام کرد: سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی ایرانی از مبلغ هزار یورو به پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها افزایش یافته است.

گفتنی است بر اساس ماده ۵ دستورالعمل مذکور، کماکان فروش ارز در سرفصل تامین نیازهای ضروری به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز است.

کد مطلب 6929764
سمیه رسولی

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