به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد درباره فرآیند فروش و تحویل نفت خام ایران بیان کرد: وارد جزئیات نمیشوم، زیرا به هر حال اطلاعاتی است که اگر مطرح شود، ممکن است مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد.
وی افزود: در مقاطعی این امکان فراهم شد که بتوانیم بخشی از نفت را به نقطه تحویل به مشتری انتقال دهیم که بخش قابلملاحظهای بود.
وزیر نفت ادامه داد: تا این لحظه، فرایند فروش در خارج از حوزه آبهای سرزمینی ما و در آبهای دور، به معنای تحویل به مشتریها، روندی بوده که در طول فاصله بین دو محاصرهای که پشت سر گذاشتیم، ادامه داشته است.
پاکنژاد تصریح کرد: پس از محاصره نیز فرایند فروش ادامه دارد. برای تداوم کار نیز بهصورت مجدانه پیگیری میکنیم تا تدابیر لازم اتخاذ شود.
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