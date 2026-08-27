  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

پاک‌نژاد: تحویل نفت ایران به مشتریان ادامه دارد

پاک‌نژاد: تحویل نفت ایران به مشتریان ادامه دارد

وزیر نفت گفت: فرآیند فروش نفت خام در خارج از حوزه آب‌های سرزمینی ایران و در آب‌های دور و تحویل آن به مشتریان همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد درباره فرآیند فروش و تحویل نفت خام ایران بیان کرد: وارد جزئیات نمی‌شوم، زیرا به هر حال اطلاعاتی است که اگر مطرح شود، ممکن است مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد.

وی افزود: در مقاطعی این امکان فراهم شد که بتوانیم بخشی از نفت را به نقطه تحویل به مشتری انتقال دهیم که بخش قابل‌ملاحظه‌ای بود.

وزیر نفت ادامه داد: تا این لحظه، فرایند فروش در خارج از حوزه آب‌های سرزمینی ما و در آب‌های دور، به معنای تحویل به مشتری‌ها، روندی بوده که در طول فاصله بین دو محاصره‌ای که پشت سر گذاشتیم، ادامه داشته است.

پاک‌نژاد تصریح کرد: پس از محاصره نیز فرایند فروش ادامه دارد. برای تداوم کار نیز به‌صورت مجدانه پیگیری می‌کنیم تا تدابیر لازم اتخاذ شود.

کد مطلب 6929762
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها