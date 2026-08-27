به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد درباره فرآیند فروش و تحویل نفت خام ایران بیان کرد: وارد جزئیات نمی‌شوم، زیرا به هر حال اطلاعاتی است که اگر مطرح شود، ممکن است مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد.

وی افزود: در مقاطعی این امکان فراهم شد که بتوانیم بخشی از نفت را به نقطه تحویل به مشتری انتقال دهیم که بخش قابل‌ملاحظه‌ای بود.

وزیر نفت ادامه داد: تا این لحظه، فرایند فروش در خارج از حوزه آب‌های سرزمینی ما و در آب‌های دور، به معنای تحویل به مشتری‌ها، روندی بوده که در طول فاصله بین دو محاصره‌ای که پشت سر گذاشتیم، ادامه داشته است.

پاک‌نژاد تصریح کرد: پس از محاصره نیز فرایند فروش ادامه دارد. برای تداوم کار نیز به‌صورت مجدانه پیگیری می‌کنیم تا تدابیر لازم اتخاذ شود.