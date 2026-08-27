وحدت مردم و نیروهای مسلح پشتوانه اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی عصر پنجشنبه در جمع کارکنان راهگشای استان با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: خدمت به مردم یکی از مهم‌ترین توفیقات الهی است و کارکنان مجموعه‌های خدمت‌رسان باید این مسئولیت را فرصتی ارزشمند برای جلب رضایت خداوند و گره‌گشایی از مشکلات جامعه بدانند.

وی با بیان اینکه امنیت و آرامش، زیربنای پیشرفت و توسعه در عرصه‌های مختلف است، افزود: هر اقدامی که موجب افزایش آرامش، اعتماد عمومی و رضایت مردم شود، در واقع بخشی از فرآیند تأمین امنیت پایدار در جامعه به شمار می‌رود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران با تأکید بر ضرورت مردم‌داری، اخلاق‌مداری و تکریم ارباب رجوع خاطرنشان کرد: مردم سرمایه اصلی نظام اسلامی هستند و نحوه برخورد کارکنان با آنان می‌تواند نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی داشته باشد؛ ازاین‌رو باید با صبر، متانت، احترام و روحیه مسئولیت‌پذیری در مسیر خدمت به مردم گام برداشت.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به مسئولیت‌های فرهنگی و معنوی مجموعه عقیدتی سیاسی تصریح کرد: تقویت باورهای دینی، ارتقای بصیرت، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و توجه به اخلاق حرفه‌ای از موضوعات مهمی است که باید در کنار مأموریت‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: امروز دشمنان تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و جنگ شناختی، باورها و اعتماد عمومی جامعه را هدف قرار دهند؛ بنابراین افزایش بصیرت و آگاهی کارکنان و جامعه، یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با این هجمه‌هاست.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین و روشنگری گفت: در شرایطی که دشمن با روایت‌سازی و انتشار اخبار نادرست به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است، باید با تبیین درست واقعیت‌ها، تقویت امید و انعکاس خدمات نظام و مجموعه‌های خدمت‌رسان، اجازه نداد افکار عمومی تحت تأثیر فضاسازی‌های دشمن قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به نقش کارکنان در ایجاد رضایتمندی اجتماعی اظهار داشت: خدمت صادقانه، مسئولیت‌پذیری، رعایت قانون و حفظ کرامت انسان‌ها از مهم‌ترین مؤلفه‌های یک خدمت مطلوب است و کارکنان باید در همه شرایط، خود را در برابر خداوند و مردم مسئول بدانند.

ایمان و مقاومت؛ پشتوانه پیروزی در برابر دشمن

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر و تقابل جبهه اسلام با نظام سلطه، بر اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پیروزی جبهه اسلام و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا و دشمنان ملت ایران، جلوه‌ای از نصرت الهی و نتیجه ایمان، مقاومت و ایستادگی ملت است، اظهار داشت: ملت ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره نشان داده است که در برابر تهدید، فشار و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری تسلیم نخواهد شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران افزود: دشمنان ملت ایران تصور می‌کردند با برخورداری از امکانات گسترده نظامی و فناوری‌های پیشرفته می‌توانند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند، اما آنچه در میدان عمل رقم خورد، نشان داد که قدرت واقعی تنها در تجهیزات نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه ایمان، اراده، وحدت ملی، روحیه مقاومت و اتکال به خداوند متعال از عوامل اصلی پیروزی در برابر دشمن است.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز با تکیه بر دانش، توانمندی، تجربه و روحیه جهادی در اوج آمادگی قرار دارند و ملت ایران به پشتوانه این نیروهای مقتدر، اجازه نخواهد داد دشمنان امنیت و استقلال کشور را مورد تهدید قرار دهند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با تأکید بر اینکه اقتدار دفاعی کشور محصول سال‌ها مجاهدت، خودباوری و ایستادگی است، گفت: شهدای والامقام نیروهای مسلح با خون خود این اقتدار را پایه‌گذاری کردند و امروز وظیفه همه ماست که با حفظ وحدت و تقویت روحیه انقلابی، راه شهدا را ادامه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: آنچه در تقابل اخیر با آمریکا و جبهه استکبار به نمایش گذاشته شد، بار دیگر ثابت کرد که ملت ایران، ملتی مقاوم و برخوردار از ظرفیت‌های عظیم انسانی و معنوی است و هرگاه دشمن بخواهد استقلال و عزت این ملت را هدف قرار دهد، مردم و نیروهای مسلح با تمام توان در برابر آن خواهند ایستاد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، وحدت و انسجام مردم و نیروهای مسلح را یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار کشور دانست و افزود: دشمن همواره تلاش کرده است میان مردم و نظام اسلامی و همچنین میان مردم و نیروهای مسلح فاصله ایجاد کند، اما حضور هوشمندانه مردم در صحنه و حمایت آنان از مدافعان امنیت و اقتدار کشور نشان داد که این توطئه‌ها راه به جایی نخواهد برد.

وی ادامه داد: فرهنگ عاشورا به ما آموخته است که در برابر ظلم و زیاده‌خواهی نباید سر تسلیم فرود آورد و ملت ایران نیز با الهام از مکتب سیدالشهدا(ع) و فرهنگ ایثار و شهادت، همواره مسیر عزت و مقاومت را انتخاب کرده است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به ضرورت جهاد تبیین در شرایط کنونی گفت: یکی از وظایف مهم امروز، بیان درست واقعیت‌ها و تشریح دستاوردها و اقتدار کشور برای مردم، به‌ویژه نسل جوان است؛ چراکه دشمن در کنار فشارهای سیاسی و نظامی، از جنگ رسانه‌ای و شناختی نیز برای ایجاد ناامیدی و تضعیف روحیه مردم استفاده می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون خون شهدا و مجاهدت نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و انتظامی است، گفت: کارکنان انتظامی باید ضمن انجام مأموریت‌های محوله، با روحیه‌ای جهادی و انقلابی در خدمت مردم باشند و با رفتار شایسته، اخلاق اسلامی و تکریم ارباب رجوع، سرمایه اجتماعی نظام را تقویت کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان راهگشای استان مازندران، بر ضرورت حفظ آمادگی، تقویت روحیه خدمتگزاری، بصیرت‌افزایی و حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی اظهار داشت: تا زمانی که ایمان، وحدت، ولایت‌مداری و روحیه مقاومت در ملت ایران وجود دارد، دشمنان نخواهند توانست اراده خود را بر این ملت تحمیل کنند و آینده از آن جبهه حق و ملت‌های آزاده خواهد بود.