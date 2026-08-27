به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی عصر پنج شنبه در آیین افتتاح نیروگاه ۹ مگاواتی تولید برق در ملایر با اشاره به نقش حیاتی انرژی در فرآیند توسعه کشور، اظهار کرد: تامین انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر از اولویت‌های راهبردی دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته تمرکز اصلی بر انرژی‌های فسیلی بوده است، افزود: توسعه شبکه گازرسانی به روستاها از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که عدالت واقعی را در حوزه انرژی محقق کرد اما این اقدام به نوبه خود موجب افزایش مصرف و فشار بر نیروگاه‌های فعلی شد.

وزیر دادگستری تاکید کرد: بر همین اساس دولت چهاردهم با جدیت به دنبال تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک و خورشیدی است.

رحیمی با تاکید بر ضرورت تامین برق پایدار برای بخش‌های مختلف، خاطرنشان کرد: صنعت، تولید، اشتغال و معیشت مردم همگی به برق وابسته هستند و از نگاه رئیس‌جمهور پس از مدرسه‌سازی تولید برق یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی نیاز برق استان را تامین کنیم این اقدام برای مردم دو برابر امتیاز و برکت خواهد داشت و باید به طور ویژه مورد حمایت قرار گیرد.

وزیر دادگستری با اشاره به روند رو به رشد جهان در استفاده از انرژی‌های نوین، تصریح کرد: توسعه صنعتی بدون انرژی پایدار میسر نیست و امیدآفرینی در جامعه به‌ویژه در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی و روانی به راه انداخته است اهمیت بالایی دارد.

رحیمی گفت: با وجود مشکلات زیرساختی در سال گذشته تولید برق با دستورات موثر رئیس‌جمهور رشد قابل توجهی داشت و در صورت تداوم این روند نه تنها برق صنایع به خوبی تامین خواهد شد بلکه نشاط اجتماعی و معیشت مردم نیز تسهیل می‌شود.

وی اقدامات استان همدان در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را شایسته قدردانی دانست و و ادامه داد: امیدواریم با تداوم این نهضت بتوان تمام مصرف برق استان را از طریق انرژی خورشیدی تامین کرد و گامی بلند در مسیر خودکفایی و پایداری انرژی برداشت.