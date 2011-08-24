به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود روحانینژاد ظهر چهارشنبه در حرم رضوی با بیان اینکه هنوز موفق نشدیم نمازهای جماعت را یکپارچهسازیم، اظهار داشت: باید ابزار و بستر محیطی از نظر فیزیکی و یکنواختی سطح در حرم مطهر رضوی، فراهم شود.
وی بیان کرد: نمازی که در رواق دارالسلام اقامه میشود صحن آزادی، دارالسرور، دارالعباده، دارالذکر، داراضیافه، دارالحکمه و بست شیخ حر حاملی را نیز تحت پوشش قرار میدهد، این در حالی است که قبلا در این مکان ها نماز توسط سه یا چهار امام جماعت اقامه می شد.
روحانینژاد ادامه داد: اقامه نماز رواق دارالسیاده که دارالولایه و بخشی از صحن انقلاب اسلامی که قبلا توسط سه امام جماعت مستقل اقامه میشد، را نیز تحت پوشش قرار میدهد.
وی اذعان داشت: با تلاشهای صورت گرفته به طور کلی در مکانهای ذکر شده نماز توسط دو امام جماعت اقامه میشود، در حالی که قبلا توسط شش امام جماعت اقامه میشد و این روند ادامه دارد تا یکپارچگی واقعی رخ دهد.
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