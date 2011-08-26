اقدامات اسرائیل برخلاف تورات است/ صهیونیستها یهودیان را فریب می دهند

خاخام "داوید وایس" سخنگوی جنبش یهودیان ضد صهیونیسم آمریکا در تبیین ماهیت رژیم صهیونیستی به خبرنگار مهر گفت: رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از اعتقادات یهودیان و تحریف مطالب تورات به بهره برداری از آموزه های کتاب آسمانی می پردازد، با این حال این رژیم کاملا از یهودیان و اعتقادات آنان جدا بوده و ربطی به یهودیت ندارد. وی افزود: سوالی که یهودیان مومن از صهیونیستها می پرسند این است که چرا آنها متن تورات را دستخوش تحریف کرده و کلمات خداوند را با برداشتهای شخصی خود تفسیر می کنند.

سخنگوی جنبش "نتوری کارتا" یادآور شد: طبق قوانین تورات، رژیم اسرائیل و سیستم حکومتی که با اصول و ایدئولوژی صهیونیسم تشکیل شده ممنوع است. بر این اساس ویران کردن اماکن دیگر به بهانه یافتن هیکل سلیمان و ساختن شهرکهای صهیونیست نشین با بی خانمان کردن ساکنان واقعی این منطقه توجیهی ندارد.

وی تاکید کرد: در هیچ جای تورات اقدامات صهیونیستها در مناطق اشغالی و حمله به ملتهای دیگر تایید نشده و این اقدامات کاملا مغایر با واقعیت دین یهود است. در حالی که مطابق کتاب آسمانی یهودیان، آنها به زندگی مسالمت آمیز با دیگر انسانها و طی کردن مسیر تعالی به سمت خداوند خوانده شده اند.

خاخام وایس در ادامه اظهار داشت: این در حالی است که رژیم صهیونیستی با تحت فشار قرار دادن فلسطینی ها، به راه انداختن جنگ و کشتن آنان و اشغال اراضی متعلق به آنان قوانین الهی را زیر پا می گذارد. صهیونیستها با تفسیر به رای آیات تورات، از آن برای مقاصد مادی و دنیایی خود بهره گرفته و با شعارهای ملی گرایانه به فریب یهودیان می پردازند.

وی با بیان این که رژیم اسرائیل به یهودیان برای تشکیل و قوام خود نیاز دارد و از این رو از یهودی بودن آنان برای دستیابی به مقاصد سوء خود استفاده می کند، افزود: ما معتقدیم اسرائیل ماهیت یهودیان را به نفع خود مصادره کرده، اما ما با فعالیتهای بین المللی خود نشان می دهیم که واقعیت دین یهود با آنچه که تبلیغ می شود متفاوت است.

سخنگوی جنبش یهودیان ضدصهیونیسم آمریکا اعلام کرد: ما مخالف سوء استفاده از دین یهود توسط این رژیم هستیم و نیز با هر گونه تعصب دینی و دشمنی بخاطر داشتن مذاهب مختلف مخالفیم. وی افزود: درگیریهای خاورمیانه باید به طریق مسالمت آمیز و نه از طریق جنگ پایان یابد و ما همواره برای این اتفاق دعا می کنیم. از این رو خواهان پایان یافتن خونریزی در تمام مناطق فلسطین و پایان رنج مردم در غزه هستیم. ما به عنوان عضوی از یهودیان در سراسر جهان برای آزادی فلسطین و بازگشت صلح و آرامش به این منطقه فعالیت می کنیم.

خاخام وایس در پایان تاکید کرد: ما به برقراری صلح در منطقه امیدواریم، یهودیان می توانند همانند قرون گذشته در کنار مسلمانان به زندگی مسالمت آمیز خود ادامه دهند و ما منتظر فرارسیدن آن روز به زودی زود هستیم.

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مصاحبه: فریدون ناعمی