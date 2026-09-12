به گزارش خبرنگار مهر، هانی آخوندی ظهر شنبه در دفتر مرکز راهبردی منظومه امام خامنه‌ای با تشریح روند شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های مرکز راهبردی منظومه فکری شهید خامنه‌ای، اظهار کرد: حرکت سیر مطالعاتی منظومه فکری رهبر شهید انقلاب از سال ۱۴۰۰ با حضور جمعی از برادران و خواهران آغاز شد و این جلسات به صورت هفتگی ادامه پیدا کرد.

وی افزود: تا چند روز گذشته ۱۶۵ جلسه سیر مطالعاتی برگزار شده و در این جلسات، چندین اثر از رهبر شهید انقلاب مطالعه، بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است که این روند، آثار و برکات قابل توجهی در میان مخاطبان داشته است.

مسئول مرکز راهبردی منظومه فکری شهید خامنه‌ای با اشاره به برگزاری ۹ دوره آموزشی در ادامه این مسیر گفت: نخستین دوره با حضور اعضای جلسات سیر مطالعاتی و با مشارکت حدود ۳۵ نفر برگزار شد و در دوره دوم که در مدرسه پیشگامان شهرستان کردکوی برگزار شد، ۱۲ نفر از مربیان و معلمان پرورشی و سیاسی در یک دوره ۱۲ ساعته حضور داشتند.

آخوندی ادامه داد: سومین دوره در سال ۱۴۰۲ در مرکز آفرینش‌های آموزش و پرورش با حضور حدود ۴۰ نفر و در قالب ۱۰ ساعت آموزش مفید برگزار شد.

وی گفت: چهارمین دوره نیز در فرمانداری شهرستان کردکوی و در دولت شهید رئیسی برگزار شد که در آن، کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» برای رؤسای ادارات شهرستان تبیین و تدریس شد. این دوره طی ۹ جلسه و با حضور حدود ۲۵ نفر برگزار شد و با استقبال قابل توجه مدیران همراه بود.

مسئول مرکز راهبردی منظومه فکری شهید خامنه‌ای اظهار کرد: پنجمین دوره در سازمان تبلیغات اسلامی با موضوع «جهاد در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب» و در ۶ ساعت آموزش مفید برگزار شد و حدود ۶۰ نفر در آن حضور یافتند.

وی با اشاره به برگزاری ششمین دوره با همین موضوع اظهار کرد: در این دوره نیز ۶ ساعت آموزش ارائه شد و حدود ۱۰۰ نفر از نقاط مختلف استان در آن شرکت کردند؛ به‌گونه‌ای که حتی افرادی از گنبدکاووس و آزادشهر نیز در این برنامه حضور داشتند.

آخوندی، «دشمن‌شناسی و روش تحلیل» را موضوع هفتمین دوره عنوان کرد و گفت: این دوره طی دو روز و در مجموع ۶ ساعت برگزار شد و ۹۵ نفر در آن شرکت کردند.

وی ادامه داد: هشتمین دوره با رویکردی متفاوت و به صورت میدانی در فضای سبز میدان شهرداری گرگان برگزار شد و طی ۱۴ جلسه، حدود ۱۵۰ نفر در این جلسات حضور پیدا کردند.

مسئول مرکز راهبردی منظومه فکری شهید خامنه‌ای افزود: نهمین دوره نیز با همکاری حلقه‌های صالحین بسیج در مساجد شهرستان گرگان و برخی روستاها برگزار شد و برای هر مسجد حدود ۶ ساعت برنامه آموزشی در نظر گرفته شد که در مجموع حدود ۴۹۰ نفر در این دوره حضور یافتند.

آخوندی با جمع‌بندی فعالیت‌های آموزشی انجام‌شده گفت: در مجموع ۲۳۰ ساعت آموزش در قالب ۹ دوره برگزار شده و تعداد شرکت‌کنندگان به هزار و هفت نفر رسیده است که با توجه به حضور برخی افراد در چند دوره، حدود ۶۰۰ نفر از این تعداد مخاطب غیرتکراری بوده‌اند.

وی همچنین از استقبال مخاطبان از مطالعه آثار مرتبط با منظومه فکری رهبر شهید انقلاب خبر داد و بیان کرد: در این مدت حدود ۲۰۰ جلد از کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» تهیه و عرضه شده که این میزان استقبال، نشان‌دهنده علاقه و اشتیاق مخاطبان به آشنایی عمیق‌تر با این منظومه فکری است.

مسئول مرکز راهبردی منظومه فکری شهید خامنه‌ای تأکید کرد: این مجموعه اکنون به مرحله‌ای رسیده است که فعالیت‌ها باید با جدیت بیشتر، سازمان‌یافته‌تر، منسجم‌تر و هدفمندتر دنبال شود تا بتوان در ادامه مسیر، دامنه این حرکت فکری و آموزشی را توسعه داد.