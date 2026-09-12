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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

رئیس جمهور چین: پکن آماده کمک به کاهش تنش‌هاست

رئیس جمهور چین: پکن آماده کمک به کاهش تنش‌هاست

شی جین‌پینگ در سخنرانی خود در هجدهمین نشست سران بریکس در دهلی‌نو گفت پکن آماده کمک به کاهش تنش‌هاست و آمادگی دارد با دیگر کشورهای عضو بریکس برای دستیابی به صلح در خاورمیانه همکاری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در هجدهمین نشست سران بریکس در دهلی‌نو، جنگ در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس را عامل «خسارات سنگین» برای مردم منطقه دانست و اعلام کرد چین در سال ۲۰۲۷ ریاست بریکس را برعهده خواهد گرفت و میزبان نشست بعدی این گروه خواهد بود.

شی جین‌پینگ روز شنبه در سخنرانی خود در هجدهمین نشست سران بریکس در دهلی‌نو گفت جنگ در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس خسارات سنگینی به مردم سراسر منطقه وارد کرده است و درگیری نظامی در راستای منافع جامعه بین‌المللی نیست.

رئیس‌جمهور چین گفت پکن آماده کمک به کاهش تنش‌هاست و آمادگی دارد با دیگر کشورهای عضو بریکس برای دستیابی به صلح در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس همکاری کند.

شی همچنین اعلام کرد چین در سال ۲۰۲۷ ریاست دوره‌ای بریکس را برعهده خواهد گرفت و میزبان نوزدهمین نشست سران این گروه خواهد بود.

او با اشاره به نقش بریکس گفت سازوکار همکاری این گروه به «تأثیرگذارترین بستر جهان برای همکاری میان بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه» تبدیل شده است.

هجدهمین نشست سران بریکس روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در دهلی‌نو برگزار می‌شود و هند ریاست دوره‌ای این گروه را در سال ۲۰۲۶ برعهده دارد.

کد مطلب 6944869

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