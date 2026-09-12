آغاز اجرای آزمایشی پزشک خانواده شهری در کامیاران

انور اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمه سلامت یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت در حوزه سلامت است و تلاش میکنیم با توسعه خدمات بیمهای، بخشی از هزینههای درمانی مردم بهویژه اقشار نیازمند را کاهش دهیم.
وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در استان کردستان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و این مجموعه تلاش میکند متناسب با نیازهای جمعیت تحت پوشش، خدمات بیمهای و درمانی را توسعه دهد.
مدیرکل بیمه سلامت استان کردستان با اشاره به فعالیت صندوق حمایت از بیماران خاص، نادر و صعبالعلاج بیان کرد: در حال حاضر حدود ۷۵ هزار نفر از بیماران خاص، نادر و صعبالعلاج در استان کردستان تحت پوشش این حمایتها قرار دارند.
اسماعیلی ادامه داد: در مجموع از ۱۳۰ گروه بیماری شامل ۲۶۰ نوع بیماری در قالب این صندوق حمایت بیمهای صورت میگیرد و بیماران واجد شرایط پس از طی مراحل لازم میتوانند از خدمات و حمایتهای پیشبینیشده بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه حمایت از این بیماران صرفاً محدود به یک گروه خاص از بیمهشدگان نیست، عنوان کرد: هدف اصلی صندوق این است که هزینههای سنگین درمان برای بیماران خاص و صعبالعلاج تا حد امکان کاهش پیدا کند و خانوادههای این بیماران با فشار مالی کمتری مواجه شوند.
بیمه سلامت برای پنج دهک نخست رایگان است
مدیرکل بیمه سلامت کردستان همچنین درباره نحوه پرداخت حق بیمه گفت: پوشش بیمه سلامت برای پنج دهک نخست جامعه به صورت رایگان انجام میشود و برای سایر دهکها نیز میزان پرداخت حق بیمه بر اساس دهکبندی تعیینشده خواهد بود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: این شیوه با هدف حمایت بیشتر از اقشار کمدرآمد و دسترسی عادلانهتر مردم به خدمات بیمهای و درمانی اجرا میشود.
وی اضافه کرد: افرادی که مشمول پوشش رایگان هستند میتوانند بدون پرداخت حق بیمه از خدمات مربوط به بیمه سلامت استفاده کنند و برای سایر دهکها نیز سهم پرداختی متناسب با وضعیت اقتصادی خانوار تعیین میشود.
اجرای آزمایشی پزشک خانواده شهری در کامیاران
مدیرکل بیمه سلامت استان کردستان در ادامه به اجرای طرح پزشک خانواده شهری اشاره کرد و گفت: امسال طرح پزشک خانواده شهری به صورت پایلوت در شهرستان کامیاران اجرا شده است.
وی افزود: اجرای این طرح با هدف تقویت نظام ارجاع، ساماندهی خدمات سلامت و حرکت به سمت ارائه خدمات منسجمتر و پیشگیرانه انجام میشود و نتایج اجرای آزمایشی آن میتواند در ادامه مسیر مورد ارزیابی قرار گیرد.
اسماعیلی تأکید کرد: توسعه خدمات بیمهای و اجرای برنامههای جدید در حوزه سلامت نیازمند همکاری دستگاههای مختلف و همراهی مردم است و بیمه سلامت استان نیز تلاش میکند در چارچوب سیاستهای وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت، خدمات مطلوبتری به شهروندان ارائه کند.
نظر شما