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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

بازگشت ۴۵۰ میلیون تومان به حساب قربانی کلاهبرداری اینترنتی در بیرجند

بازگشت ۴۵۰ میلیون تومان به حساب قربانی کلاهبرداری اینترنتی در بیرجند

بیرجند- رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی از شناسایی فردی خبر داد که با ارسال لینک جعلی یارانه معیشتی، اطلاعات بانکی یکی از شهروندان را سرقت و ۴۵۰ میلیون تومان از حساب وی برداشت کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی الوانی ظهر شنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا و ارائه شکایت اعلام کرد که مدتی قبل پیامکی حاوی لینک جعلی با عنوان «یارانه معیشتی دولت» از سوی فردی ناشناس دریافت کرده است.

وی افزود: این شهروند پس از کلیک روی لینک و وارد کردن اطلاعات بانکی خود، متوجه برداشت ۴۵۰ میلیون تومان از حسابش شده و موضوع را برای رسیدگی به پلیس فتا گزارش کرده است.

رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی بیان کرد: در پی این شکایت، کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند و با انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم را که در خارج از استان سکونت داشت، شناسایی کردند.

الوانی ادامه داد: با هماهنگی مرجع قضایی، مبلغ برداشت‌شده به حساب شاکی بازگردانده شد و پرونده برای طی مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.

وی با هشدار نسبت به شگردهای کلاهبرداری اینترنتی گفت: کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از عناوین وسوسه‌کننده‌ای مانند «یارانه معیشتی» و «کمک معیشتی دولت»، پیام‌ها و لینک‌های جعلی برای شهروندان ارسال می‌کنند و هدف اصلی آنها سرقت اطلاعات بانکی و دسترسی به حساب افراد است.

رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی تأکید کرد: شهروندان از وارد کردن اطلاعات حساس بانکی در سایت‌هایی که از طریق لینک‌های ناشناس و جعلی باز می‌شوند، خودداری کنند و در صورت دریافت پیامک مشکوک حاوی لینک، به هیچ عنوان روی لینک آن کلیک نکنند.

الوانی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، به صورت شبانه‌روزی گزارش کنند.

کد مطلب 6944858

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