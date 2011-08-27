ایجاد یک تشکیلات جدید در دانشگاه آزاد/ 250 هیئت علمی "ارزیاب" شدند

حسن احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر به جزئیات تشکیل هیئت نظارت و ارزیابی در دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: حدود 250 عضو هیئت علمی از تمام واحدهای استانی دانشگاه آزاد با گذراندن دوره های آموزشی موفق به دریافت گواهی پایان دوره به منظور عضویت در هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد شدند.

وی افزود: اعضای هیئت علمی که در این هیئت حضور دارند از مهرماه سال جاری بر وضعیت آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد نظارت خواهند داشت که این امر به منظور بالا بردن وضعیت کیفی دانشگاه صورت خواهد گرفت.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه آزاد، حضور و غیاب استادان و دانشجویان در کلاسهای درس، بررسی نحوه و کیفیت تدریس استادان و ارزیابی کیفیت محتوای درسی کلاسها، مهمترین وظایف ارزیابان در تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است.

احدی تاکید کرد: هیئتهای نظارت و ارزیابی پس از اتمام هر چهار یا پنج جلسه درسی و ظرف یک مدت محدود در هر ترم، کلاسهای درسی را ارزیابی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: با فعال شدن این هیئت، اعضای هیئت علمی واحدها به جای کارمندان بر امور کیفی و آموزشی دانشگاه آزاد نظارت دارند.