  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

پژواک ایثار و مقاومت در روزهای همبستگی؛ ۲۲ اثر رونمایی می‌شود

هم‌زمان با ایام مقاومت مردم ایران، ۲۲ اثر در قالب‌ هم‌خوانی با قرآن و سرودهای حماسی در فرهنگسرای قرآن رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله ددمنشانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی و هم‌زمان با ایام مقاومت مردم سرافراز ایران، ۲۲ اثر در قالب هم‌خوانی‌های قرآنی و سرودهای حماسی رونمایی می‌شود.

این مجموعه آثار که با محوریت مفاهیم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت تولید شده‌اند، همگی در قالب اجراهای گروهی (هم‌خوانی) ارائه شده و شامل جمع‌خوانی آیات نورانی قرآن کریم با مضامین جهاد و ایثار از سوره‌های مبارکه‌ای چون «آل‌عمران»، «فتح»، «احزاب» و «بقره» است. همچنین در کنار این بخش قرآنی، هم‌خوانی سرودهای حماسی و ملی با مضامین اقتدار، پیشرفت علمی و توانمندی‌های راهبردی کشور ایران نیز در این مجموعه گنجانده شده است.

اجرای این آثار بر عهده گروه تواشیح «محمد رسول‌الله (ص)» بوده و بخشی از تولیدات نیز با مشارکت شبکه قرآن و معارف سیما به ثمر رسیده است.

این آثار به‌زودی از طریق رسانه ملی و بسترهای فضای مجازی در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد. آئین رونمایی و معرفی این ۲۲ اثر، روز سه‌شنبه اول اردیبهشت‌، از ساعت ۱۴، با حضور جمعی از مدیران و فعالان قرآنی، پیشکسوتان این حوزه و مدیران حوزه فرهنگ و هنر، در فرهنگسرای قرآن برگزار می‌شود.

کد مطلب 6806200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها