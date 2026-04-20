به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله ددمنشانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی و هم‌زمان با ایام مقاومت مردم سرافراز ایران، ۲۲ اثر در قالب هم‌خوانی‌های قرآنی و سرودهای حماسی رونمایی می‌شود.

این مجموعه آثار که با محوریت مفاهیم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت تولید شده‌اند، همگی در قالب اجراهای گروهی (هم‌خوانی) ارائه شده و شامل جمع‌خوانی آیات نورانی قرآن کریم با مضامین جهاد و ایثار از سوره‌های مبارکه‌ای چون «آل‌عمران»، «فتح»، «احزاب» و «بقره» است. همچنین در کنار این بخش قرآنی، هم‌خوانی سرودهای حماسی و ملی با مضامین اقتدار، پیشرفت علمی و توانمندی‌های راهبردی کشور ایران نیز در این مجموعه گنجانده شده است.

اجرای این آثار بر عهده گروه تواشیح «محمد رسول‌الله (ص)» بوده و بخشی از تولیدات نیز با مشارکت شبکه قرآن و معارف سیما به ثمر رسیده است.

این آثار به‌زودی از طریق رسانه ملی و بسترهای فضای مجازی در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد. آئین رونمایی و معرفی این ۲۲ اثر، روز سه‌شنبه اول اردیبهشت‌، از ساعت ۱۴، با حضور جمعی از مدیران و فعالان قرآنی، پیشکسوتان این حوزه و مدیران حوزه فرهنگ و هنر، در فرهنگسرای قرآن برگزار می‌شود.