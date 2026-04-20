۱۲ طرح اضطراری تامین آب در خراسان رضوی در دست اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت نژاد اظهار کرد: ۱۲ طرح اضطراری تامین آب توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای ‌استان و آبفای مشهد در دست اجراست و پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این طرح‌ها نیاز است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: جیره‌بندی آب خط قرمز ماست و تلاش می‌شود تابستان امسال را در مشهد بدون جیره‌بندی پشت سر بگذرایم.

وی افزود: با وجود افزایش بارندگی‌ها در سال جاری (ثبت ۱۷۱.۵ میلیمتر بارندگی در مشهد) مخازن سدها آبگیری نشده و اکنون وضعیت مناسبی ندارند چنانکه در نخستین روز سال جدید سد دوستی به دلیل خشکسالی از مدار بهره برداری خارج شد.

نعمت نژاد اضافه کرد: از ابتدای سال آبی جاری (از مهرماه سال ۱۴۰۴ ) تاکنون ۱۳۷ میلیون متر مکعب آب وارد مخازن سدهای مشهد شامل؛ طرق، دوستی، ارداک و کارده شده و اکنون فقط ۷۸ میلیون متر مکعب از حجم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعبی سدها آب ذخیره شده که رقم خیلی کمی است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: یکی از دلایلی که طرح‌ها به کندی اجرا می‌شود موضوع کمبود اعتبارات است.

وی گفت: طرح انتقال آب از کوه‌های هزارمسجد، انتقال پساب به غرب مشهد و سد شوریجه از جمله طرح‌هایی است که به دلیل کمبود اعتبارات معطل مانده است.

نعمت نژاد افزود: مشهد از شهرهای دارای تنش آبی و در اولویت تامین اعتبار است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: میزان آب مورد نیاز برای مصرف شرب مشهد در سال جاری ۱۱ هزار و ۶۷۵ لیتر برثانیه است که پیش بینی شده ۶ هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه از این میزان از طریق منابع زیرزمینی و ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه هم از طریق سدها تامین شود.

وی افزود: کسری تولید آب برای سال جاری در مشهد ۲ هزار و ۳۰۰ لیتربر ثانیه است که برای تامین این کسری طرح‌های اضطرار در دست اجراست.

نعمت نژاد گفت: ۱۲ طرح اضطراری تامین آب توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای ‌استان و آبفای مشهد در دست اجراست و پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این طرح‌ها نیاز است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: سد شوریجه نیز آماده آبگیری است و امسال تاکنون سه میلیون متر مکعب آورده آب داشته و با ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی، بدنه سد آماده آبگیری است.

وی تاکید کرد: آب مورد نیاز مشهد در فروردین امسال بدون استفاده از سدها تامین شد، شرایط خوبی نداریم و مدیریت مصرف برای عبور از شرایط تنش آبی بسیار ضروری و مورد تاکید است.