نشر «گراسه» فرانسه در برزخ/ خروج نویسندگان در اعتراض به راست افراطی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نزدیک به ۱۷۰ نویسنده از روز پنجشنبه پس از جدایی غیرمنتظره مدیرعامل قدیمی انتشارات «گراسه»، که گمان می‌رود ناشی از اختلاف نظر با مالک میلیاردر آن وینسنت بولوره، باشد، اعلام کردند که این انتشارات را ترک خواهند کرد. منتقدان، بولوره را به حمایت از دیدگاه‌های راست افراطی در امپراتوری رسانه‌ای خود، که شامل تلویزیون، رادیو، روزنامه و شرکت‌های انتشاراتی می‌شود، متهم می‌کنند.

ونسان بولوره، میلیاردر محافظه‌کار فرانسوی، روز پنجشنبه در این برند انتشاراتی خود(که از سال ۱۹۰۷ فعال است)، با اعتراض ده‌ها نویسنده مواجه شد که او را متهم به تغییر در چشم‌انداز رسانه‌ای کشور کردند. این نویسندگان اعلام کردند پس از جدایی غیرمنتظره مدیرعامل قدیمی این انتشارات، آن را ترک خواهند کرد.

اولیویه نورا، که ۲۶ سال ریاست «گراسه» را بر عهده داشت، روز سه‌شنبه بدون هیچ توضیحی این انتشارات را ترک کرد، اگرچه گزارش‌ها حاکی از آن است که او پس از اختلاف نظر در مورد یک کتاب، توسط بولوره اخراج شد.

آشوب در «گراسه» منعکس‌کننده غوغایی است که در سایر شرکت‌های تلویزیونی، رادیویی و روزنامه‌ای متعلق به بولوره که تحت کنترل این تاجر ۷۴ ساله هستند، دیده می‌شود. وی به چهره‌های راست افراطی نزدیک است.

کولومب شنک، رمان‌نویس، در مورد نامه سرگشاده‌ای که توسط ۱۷۰ نویسنده گراسه امضا شده و قول داده‌اند در آینده با این انتشارات همکاری نکنند، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما نمی‌توانستیم بی‌تفاوت باشیم.»

خروج اولیویه نورا جرقه‌ بود

او گفت همه از کاری که بولوره با سایر دارایی‌های رسانه‌ای خود از جمله «فایارد» انجام داده، آگاه هستند. «فایارد» نیز مانند «گراسه»، بخشی از گروه انتشاراتی هاچت است که در سال ۲۰۲۳ توسط بولوره خریداری شد.

«فایارد» به سرعت به خانه‌ای برای فهرستی از نویسندگان متعلق به راست افراطی از اریک زمور و جردن باردلا، نامزدهای ریاست جمهوری، گرفته تا فیلیپ دو ویلیه، تاجر ضد مهاجرت، تبدیل شده است.

کلود آسکولوویچ از نویسندگانی که با «گراسه» کار می‌کرد، روز پنجشنبه در رادیو فرانس اینتر گفت: «ونسان بولوره مانند آتیلا است: او می‌آید، هر طور که بخواهد نابود می‌کند، فاسد می‌کند زیرا افرادی هستند که می‌مانند و چاره‌ای ندارند.» پیشروی تهاجمی بولوره در رسانه‌های فرانسه در سال‌های اخیر با استقبال محافظه‌کاران روبه‌رو شده چون او را به عنوان تعدیل‌کننده «تعصب دیرینه‌ چپ‌گرایانه» می‌شناسند.

این کاتولیک معتقد که ثروت خود را از طریق لجستیک به دست آورده، توسط مفسران با روپرت مرداک، غول رسانه‌ای متولد استرالیا، مقایسه شده است، و کانال خبری CNews متعلق به بولوره شباهت‌هایی با شبکه آمریکایی فاکس نیوز دارد.

خروج نورا از «گراسه» با خرید حق انتشار کتاب بعدی رمان‌نویس محافظه‌کار فرانسوی-الجزایری، بوعلام سنسال، پس از آزادی از زندان الجزایر در اواخر سال گذشته، مرتبط دانسته شده است.

در نامه سرگشاده نویسندگان معترض آمده است: «گراسه» انتشارات ما بود، انتشاراتی ویژه، زیرا به شکلی مسالمت‌آمیز نویسندگان زن و مردی را که در موارد بسیار کمی با هم توافق داشتند، گرد هم آورد.

همچنین قید شده: اولیویه نورا، از طریق ظرافت اخلاقی، در دسترس بودن و تعهدش، هم سنگر و هم نیروی الزام‌آور آن بود.

آرنو لاگاردر، مدیرعامل انتشارات هاشت لیور، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت که نورا «چهره‌ای پیشرو در چشم‌انداز ادبی فرانسه» بود که در دوران تصدی خود «کارهای چشمگیری» انجام داده است.

در این بیانیه همچنین به نقل از نورا آمده است که «افتخار می‌کند که توانسته است در ۲۶ سال گذشته با استقلال کامل نماینده گراسه باشد».