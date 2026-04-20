۴۵ هزار واحد مسکونی در تهران آسیب دیده است/دشمن به قوانین پایبند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید سفرای کشورهای خارجی و نیز رسانه ها از آثار تجاوز دشمنان آمریکائی صهیونیستی به کشورمان گفت: این دشمنان در جنگ ۴۰ روزه علیه کشورمان به قواعد بینالمللی و حقوق بشر پایبند نبودند و مرتکب «جنایتهای مختلف» شده اند.
وی که در محل کنیسه یهودیان مورد تجاوز دشمن سخن می گفت، افزود: حمله به مراکز دینی، مذهبی، فرهنگی، میراث فرهنگی و درمانی جنایت جنگی محسوب میشود، اما رژیم صهیونیستی بدون توجه به این قوانین عمل میکند.
عضو هیئت دولت با اشاره به یک عبادتگاه تاریخی در تهران که متعلق به یهودیان بوده و به عنوان میراث ملی ثبت شده است، گفت: همه ادیان در جمهوری اسلامی آزاد هستند.
وی از سفرا، نمایندگان مجامع بینالمللی و رسانههای خارجی مستقر در تهران دعوت کرد تا بخشی از این جنایات را به تصویر بکشند و به جهانیان نشان دهند.
او همچنین درباره خسارتهای ناشی از حملات اخیر گفت: در استان تهران تقریباً ۴۵ هزار واحد مسکونی با آسیبهای جزئی تا کلی تخریب شدهاند.
به گفته وی، به دستور رئیسجمهور، ستاد بازسازی و نوسازی به ریاست معاون اول تشکیل شده و دستگاهها شبانهروز در حال تلاش هستند.
این مقام در ادامه به بمباران یک مدرسه در هرمزگان اشاره کرد و گفت: دشمن آمریکائی صهیونیستی با موشک، مدرسهای هدف قرار داده و ۱۶۸ دانشآموز مظلوم را به شهادت رساندند.
وی این حادثه را نمونهای از جنایات دانست و خواستار تحرک بینالمللی برای محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی شد.
