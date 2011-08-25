روز قدس روز وحدت جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده ظهر پنج شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های روز قدس، این روز را پشتوانه بزرگ ملت مظلوم فلسطین عنوان کرد و اظهار داشت: احیا هر ساله این روز در آخرین جمعه ماه رمضان، علاوه بر اظهار بندگی به درگاه خدا، نمایش ارائه درسها و ارزشهای این ماه است.

وی اضافه کرد: روز جهانی قدس، روز همبستگی بین‏المللی جهان اسلام و روز مبارزه مسلمانان با اسرائیل است و روز سرنوشت سازی برای ملت مظلوم فلسطین در مقابله با صهیونیستهاست، چراکه شعارهای مسلمانان در این روز بزرگ، لرزه بر اندام مستکبران جهانی می اندازد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گرامیداشت این روز بزرگ و همزمانی آن با بیداری اسلامی در ‌منطقه را عامل مهمی در تزلزل پایه‏های استکبار جهانی و در رأس ‌آنها آمریکا و اسرائیل عنوان کرد و افزود: این بیداری اسلامی ناشی از روح عزت، اسلام خواهی و استکبار ستیزی حضرت امام خمینی(ره) است.

وی تصریح کرد: هم اکنون در کالبد همه امت روح اسلام دمیده و خواب جهان‌خواران و مستکبران را پریشان ساخته و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری بیداری اسلامی ملتهای منطقه، حرکتی در مسیر نبوی است و مسلمان با هوشیاری اجازه نخواهند داد آمریکایی‌ها و ‌صهیونیستها، با ایجاد اختلاف و حیله‌های دیگر، این حرکت عظیم را منحرف و یا برآن‌ موج‌ سواری کنند.

ستوده حضور مسلمان در راهیپیمائی روز قدس را یک تکلیف شرعی دانست و ابراز داشت: همه ساله مسلمانان جهان در روز قدس با حضور چشمگیر خود علیه تفکر شیطانی نژاد پرستانه غاصبان راهپیمایی می کنند که علاوه بر حمایت از ملت مظلوم فلسطین، مانور چگونه متحد شدن و شعار وحدت کلمه را به نمایش می گذارند.

وی یادآور شد: بی‏تردید حضور پرشور و مردمی ملت شریف ایران نیز در راهپیمایی روز جهانی قدس مشت محکمی بر دهان مزدوران و ‌تفرقه‏افکنان خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ابراز امیدواری کرد راهپیمایی روز قدس امسال نیز باشکوه‌تر از سنوات گذشته برگزار شود تا فریاد عدالت خواهی بار دیگر در جهان طنین انداز شود.