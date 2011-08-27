موسوی: کار سختی در رقابتهای پرتاب چکش قهرمانی جهان دارم

کاوه موسوی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی گفت: بعد از حضور در مسابقات دوومیدانی دانشجویان جهان راهی رقابتهای قهرمانی جهان شده ام. رقابتهای دانشجویان جهان سطح بسیاری بالایی داشت و نسبت به دوره قبل آن ورزشکاران بهتری شرکت کرده بودند به طوریکه نفر اول با رکورد 79 متر اول شد.

رکورددار پرتاب چکش کشورمان بیان کرد: این نخستین بار است که توانسته ام جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را بدست آوردم. من با شکستن رکورد ایران جواز شرکت در این دیدارها را بدست آورده ام اما با ورود به اینجا متوجه شدم کار بسیار سختی در مقابل رقبای خودم دارم.

وی ادامه داد: رکورد من و در حقیقت رکورد ایران 75 متر است اما بیشتر قهرمانانی که در این رقابتها هستند رکوردهای بالاتر از من دارند. حتی در گروه خودم هم بهترین ها حاضر هستند. به طوریکه سه ورزشکار آن در رده های تک رقمی رنکینگ جهان قرار داشته و رکوردهای آن ها بالای 80 متر است.

موسوی تصریح کرد: تعداد شرکت کنندگان زیاد است به همین خاطر ورزشکاران پرتاب چکش در دو گروه در دور مقدماتی مسابقه می دهند. من در گروه اول هستم. رکوردی که برای ورود به فینال این بازیها گذاشته اند دو متر از رکورد من بالاتر است.

وی با بیان اینکه کار سختی در پیش دارد، گفت: با این وجود من تمام تلاشم را می کنم تا بتوانم از موقعیت حضورم در این میدان بزرگ استفاده کنم. حداقل تلاش من در این است که رکوردی نزدیک به رکورد شخصی ام را در مسابقات برون مرزی زده یا رکورد 75 مترم را تکرار کنم.

کاوه موسوی اولین پرتابگر چکش کشورمان در مسابقات قهرمانی دوومیدانی جهان و اولین دارنده سهمیه المپیک پرتاب چکش ایران در بازیهای المپیک لندن ساعت 20 و 30 شنبه شب در دور مقدماتی به مصاف رقبای خود می رود.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان از 5 تا 13 شهریور ماه با حضور دو هزار ورزشکار از 202 کشور جهان در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.