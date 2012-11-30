"نیمار" دوباره نامزد دریافت زیباترین گل سال جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیمار برزیلی که سال گذشته موفق شد این جایزه که به جایزه پوشکاش موسوم است را تصاحب کند، به دلیل گلی که در ماه مارس در بازی مقابل اینترناسیونال به ثمر رساند، نامزد کسب این جایزه شده است.

"رادامال فالکائو"، مهاجم آتلتیکومادریدT به دلیل گلی که با ضربه ای آکروباتیک در بازی مقابل آمه ریکا د کالی به ثمر رساند، نامزد دریافت این جایزه شده است.

"میروسلاو استاچ"، بازیکن تیم فنرباچه هم به دلیل گلی که از فاصله 20 یاردی وارد دروازه گنجربیرلیغی کرد، نامزد دریافت این جایزه شده است.

این سه گل در مرحله نخست رای گیری به عنوان برترین گل های سال انتخاب شده اند و در رای گیری بعدی، گل برتر سال برگزیده خواهد شد.

جایزه فرانس پوشکاش برای بزرگداشت یاد این مهاجم بزرگ برای چهارمین سال متوالی در مراسم انتخاب برترین بازیکن سال 2012 به بازیکنی که زیباترین گل سال را به ثمر رسانده اهدا می شود. این مراسم در تاریخ هفتم ژانویه در زوریخ برگزار خواهد شد.