مشکلی برای انجام تمرینات ندارم/ خیال کادر فنی پرسپولیس راحت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید هاشمیان در مورد آخرین وضعیت مصدومیتش ضمن بیان مطلب فوق گفت: امروز برای مداوای انگشت دستم به کلینیک باشگاه آمدم. حدود 10 روز است دستم را باز کرده‌ ولی عکسی که گرفتم نشان می‌دهد، انگشت دستم هنوز صد در صد جوش نخورده اما مشکلی برای انجام تمرینات ندارم و توانستم خودم را به لیست 18 نفره تیم برسانم.

وی با بیان اینکه تعطیلات لیگ فرصت خوبی برای بازیکنان پرسپولیس بود که بتوانند با هماهنگی بیشتر در بازی‌های آینده شرکت کنند، در مورد دیدار با تیم صنعت نفت آبادان افزود: در بیشتر بازی‌های قبلی، مانند بازی مقابل ملوان و مس سرچشمه واقعا بدشانسی آوردیم. در بازی برابر ملوان در اوج برتری و حملات فراوان، گل خوردیم. در بازی با مس سرچشمه نیز ابتدای بازی گل خوردیم اما در این بازی برابر صنعت نفت با هوش بودیم و از فرصت های بدست آمده استفاده کردیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: این پیروزی باعث افزایش روحیه تیم شد و حالا کادر فنی با خیال راحت می‌تواند از این تعطیلات استفاده کرده و تیم را در جهت هماهنگی، انجام کارهای تاکتیکی و آماده سازی هدایت کند.

وی در مورد عملکرد جواد کاظمیان هم اظهار داشت: خیلی خوشحالم از اینکه جواد خوش درخشید و به همه روحیه داد. در شرایطی که مهاجمان پرسپولیس با مصدومیت مواجه شده‌اند و تیم نیاز به استفاده از موقعیت‌های گلزنی داشت، جواد عصای دست تیم شد و روحیه مضاعفی را ایجاد کرد. کاظمیان بازیکن با استعداد و باهوشی است و در دو بازی که به میدان رفته، چهار گل به ثمر رسانده و اگر به آمادگی صد در صد برسد، قطعا بهتر از اینها کار می کند.

هاشمیان در مورد حمایت هواداران از این تیم تاکید کرد: در برخی از دیدارها که زود گل خوردیم، نیاز به حمایت هواداران داشتیم تا از این حالت خارج شویم ولی نباید با عجله برخی هواداران مواجه می‌شدیم زیرا در آن شرایط، برخی قصد سوءاستفاده داشتند و منتظر موقعیت برای فاصله اندازی بین هواداران و تیم بودند که شکر خدا با هوشیاری هواداران این ترفند خنثی شد و پرسپولیس با پیروزی مقابل صنعت نفت به استقبال تعطیلات دو هفته‌ای می‌رود تا با یک تیم متفاوت به این مسابقات بازگردد.

وی در مورد ارزیابی‌اش از عملکرد پرسپولیس در پنج هفته نخست لیگ تاکید کرد: در این 5 هفته ابتدایی مسابقات لیگ، فارغ از نتایج بدست آمده، بازی‌های خوبی را ارائه دادیم اما اول فصل است و همه مسیرها برای رسیدن به یک تیم ایده آل و کسب نتایج مطلوب باز است.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در مورد مصدومیت مهاجمان این تیم گفت: این شرایط طبیعی است، البته با کمی بدشانسی. من در نخستین جلسه آسیب دیدم و مهرداد نیز با مصدومیت مواجه شد، همچنین هادی نوروزی هم به جمع آسیب دیدگان اضافه شد و پرسپولیس از ابتدای راه با بدشانسی مواجه شد اما امیدوارم بازیکنان مصدوم هر چه زودتر به تیم اضافه شوند تا با آمادگی کامل به جمع مدعیان ملحق شویم.