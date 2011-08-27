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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۵۷

مانور عملیات اطفای حریق و امداد و نجات در بندر چابهار برگزار شد

مانور عملیات اطفای حریق و امداد و نجات در بندر چابهار برگزار شد

چابهار - خبرگزاری مهر: مانور عملیات اطفای حریق و امداد نجات با هدف ارزیابی و عملکرد واکنش سریع نیروهای آتش نشانی در مواقع اضطراری در بندر شهید کلانتری چابهار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین مرحله از مانور عملیات حریق و امداد نجات با هدف ارزیابی و عملکرد واکنش سریع نیروهای آتش نشانی در مواقع اضطراری نیمه شب گذشته به صورت محرمانه و بدون اطلاع قبلی در بندر شهید کلانتری چابهار برگزار شد.

در این مانور موضوعاتی از قبیل نحوه بررسی محل حادثه توسط فرمانده عملیات آتش نشانی، نحوه استقرار آتش نشانی، نحوه بکارگیری وسائل اطفای حریق، نحوه تأمین آب، میزان و نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت و ارتباط فرمانده با سایر نیروها و چگونگی استفاده از تجهیزات و ماشین آلات حاضر در محل حادثه، اجرا شد.

همچنین چگونگی مقابله و جابجایی تانکر سوخت در محل حاضر و چگونگی برخورد با فلزات قابل اشتغال در کانتینر و لوازم الکترونیک مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله برنامه های اجرا شده این مانور بود.

این مانور با حضور کلیه کارکنان آتش نشانی، معاونت عملیات بندری، گارد و انتظامات، کارشناس مسئول ایمنی و آتش نشانی سازمان و امامقلی خان مشاور عملیات آتش نشانی سازمان بنادر و دریانوردی در محوطه بندری شهید کلانتری چابهار برگزار شد.

کد مطلب 1393578

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