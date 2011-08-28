پزشکان متخصص منطقه در بیمارستان کیاسر بکارگیری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی ‌در مراسم افتتاح بیمارستان 10 تختخوابی شهر کیاسر اظهار داشت: ایجاد بیمارستان در منطقه محروم چهاردانگه بسیاری ضروری بوده است.

وی با اشاره به فاصله 80 کیلومتری شهر کیاسر با نخستین مرکز درمانی در مرکز استان تصریح کرد: وجود جاده بین شهری ساری، سمنان و دامغان و تصادفات مکرری که به علت باریک بودن جاده در منطقه به وجود می‌آید بر اهیمت احداث این بیمارستان افزوده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بیشتر تصادفات در این محور توسط راننده‌های غیربومی حادث می‌شود، بیان داشت: احداث این بیمارستان کمک می‌کند تا اقدامات اولیه درمانی بیماران به طور مناسبی انجام شود.

وی ادامه داد: احداث این بیمارستان گامی مهمی را برای ایجاد توسعه در منطقه محروم فراهم می‌کند و باید اقداماتی انجام شود که شاهد توسعه واقعی بیمارستانی در این منطقه باشیم.

شجاعی، خواستار بکارگیری پزشکان و متخصصان منطقه چهاردانگه در بیمارستان 10 تختخوابی کیاسر شد و بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند با اقدامات مناسب پزشکان بومی منطقه چهاردانگه را مجاب کند که خدمات مطلوب پزشکی در این بیمارستان ارائه دهند.

این نماینده مجلس با اشاره به تعداد روستاهای متعددی که در این منطقه وجود دارد، افزود: احداث این بیمارستان کمک بزرگی به اهالی منطقه پشت کوه چهاردانگه می‌کند که در بعضی مواقع به خاطر دریافت کوچک‌ترین خدمات پزشکی مجبور بودند که راه طولانی تا ساری را طی کنند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، دیگر نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: احداث بیمارستان 10 تختخوابی کیاسر در موعد مقرر به اتمام رسید و مثل برخی از پروژه‌ها که مشمول گذر زمان می‌شوند، نشد.

وی با بیان اینکه منطقه محروم چهاردانگه استحقاق دریافت خدمات بیشتری را دارند، تصریح کرد: مطرح کردن شاخص مشخص برای ارائه خدمات در این منطقه با توجه به محرومیت منطقه باید رنگ ببازد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت جاده ساری ـ کیاسر و سمنان بیان داشت: این جاده در ردیف جاده‌های ملی کشور قرار دارد ولی هیچگونه استاندارد جاده ملی بودن را ندارد و وجود این جاده با شرایط موجود فاجعه‌ای برای مردم منطقه است.

وی با اعلام اینکه احداث بیمارستان 10 تختخوابی در منطقه چهاردانگه گام مهمی برای ارتقاء سلامت در منطقه است، بیان داشت: مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه پنجم یک درصد از درآمد نفت را به امر سلامت اختصاص داد.

یوسف‌ نژاد ادامه داد: علاوه بر اعتبارات معمول عادی دانشگاه که از قبل اختصاص پیدا می‌کرد از محل افزایش درآمد نفت حدود یک میلیارد دلار نیز به بخش سلامت اختصاص یافت.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسافرخیز بودن مازندران بیان داشت: به لحاظ احداث بیمارستان در مقایسه با دیگر شهرستان‌های استان نمونه هستیم.