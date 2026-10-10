عالیه زمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت راه‌های ارتباطی منطقه چهاردانگه و بازدید از این بخش افزود: اجرای پروژه راه روستایی سیاوشکلا به بالاده به طول ۶ کیلومتر، زیرسازی و آسفالت ۱۰ کیلومتر از راه‌های روستایی دهستان نرماب دوسر و همچنین اجرای پنج کیلومتر راه روستایی در مناطق باباکلا و خوارخون از جمله مصوبات این سفر است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌های منطقه را از مطالبات جدی مردم دانست و گفت: تسریع در احداث راهدارخانه گرماب ـ کیاسر که مجوز آن پیش‌تر اخذ شده است نیز مورد تأکید قرار گرفت.

زمانی با اشاره به ضرورت ساماندهی ورودی شهر کیاسر بیان کرد: ساماندهی این محدوده با هماهنگی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شهرداری کیاسر در دستور کار قرار گرفت و تأمین اعتبار جدید برای رفع کامل خطر در نقطه رانشی ورودی شهر و تکمیل طرح‌های مربوط به مبادی ورودی و خروجی نیز پیگیری شد.

وی تعیین تکلیف بدهی شهرداری کیاسر به سازمان همیاری شهرداری‌ها، تسریع در افتتاح جایگاه سوخت CNG چهاردانگه، تخصیص قیر رایگان به روستاها و اجرای طرح جامع مجتمع آبرسانی کیاسر را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این بازدید عنوان کرد.

توجه به خدمات درمانی و توسعه روستایی

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با اشاره به وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی چهاردانگه گفت: ضمن قدردانی از اجرای برنامه حضور پزشکان متخصص در مرکز منتخب شبانه‌روزی کیاسر طی یک سال گذشته، موضوع بازطراحی ساختار خانه‌ها و مراکز جامع سلامت منطقه نیز مورد توجه قرار گرفت.

زمانی ادامه داد: مسائل مرتبط با کشاورزی، آبخیزداری، آب‌بندان‌ها و رفع تداخلات اراضی نیز در این سفر بررسی شد و بر اساس توافق انجام‌شده با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، اجرای طرح هادی ۲۱ روستای منطقه در دستور کار قرار گرفت.

وی توسعه فرصت‌های شغلی، ساماندهی شهرک صنعتی و رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی را از دیگر محورهای این بازدید برشمرد و افزود: با حضور مدیرعامل کارخانه سیمان کیاسر، بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه و مشارکت آن در توسعه زیرساخت‌ها و رفع نیازهای منطقه تأکید شد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات اظهار کرد: مقرر شد کارگروه‌های تخصصی تشکیل و جلسات کارشناسی در استانداری مازندران برگزار شود تا برای موضوعات مطرح‌شده، برنامه اجرایی و زمان‌بندی مشخص تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: در بازدید بعدی، روند اجرای تصمیمات و میزان پیشرفت اقدامات مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا مطالبات مردم چهاردانگه در حوزه راه، آب، خدمات عمومی و اشتغال با جدیت بیشتری دنبال شود.