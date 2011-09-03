تصاویر غولهای فناوریهای 2011/ دوربین پیشنهاد دهنده و خودروی میان ابرها

به گزارش خبرگزاری مهر، دوربینهای عکاسی که به شما پیشنهاد می کنند در چه حالتی قرار بگیرید، دوربینهای سه بعدی، تلویزیونهایی که به وب متصل می شوند و خودرویی که استرس شما را اندازه گیری می کند و به جای شما پول پارکینگ را می دهد تنها بخشی از محصولاتی هستند که در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی برلین (IFA 2011) به معرض دید عموم گذاشته شده اند.

در این دوره از گردهمایی بزرگ غولهای فناوری در برلین که از روز جمعه آغاز به کار کرد و تا 7 سپتامبر به کار خود ادامه می دهد تعداد شرکت کنندگان با یک درصد رشد به بیش از هزار و 441 غرفه دار رسید که در فضایی به وسعت 140 هزار و 200 متر مربع به معرفی تازه ترین محصولات خود می پردازند. رویکرد غولهای فناوری در IFA 2011 به مفاهیمی چون تبلتها، سه بعدی ها و ابرها معطوف است.

خودرویی بر روی ابرها

ابرهای محاسباتی به قلب خودروها نیز نفوذ کرده اند. حداقل به نظر می رسد که شرکت فورد تسلیم دنیای ابرها شده است. این شرکت طرح مفهومی خودرویی به نام Evo را عرضه کرده است که می تواند به شبکه متصل شود.

در میان رویا و واقعیت، این شرکت خودروسازی ماشینی را پیش بینی کرده است که به راننده اجازه می دهد در طول سفر به طور مداوم به موسیقی گوش دهد و کنترل امور را به دست سیستم "های- تک" خودرو بگذارد.

این خودرو حرکات خود را برپایه موقعیت تنظیم می کند و سلایق مالک خود را یاد می گیرد. برای مثال، می داند که راننده در جاده های کوهستانی به موسیقی راک علاقه دارد.

Evo برای پیدا کردن بهترین مسیر می تواند به روش بی سیم با باجه های عوارضی و خودروهای پلیس مشورت کند.

در محیطهای شهری، سیستم موقعیت یاب این خودرو به راننده سریعترین و مهیج ترین مسیرها را پیشنهاد می کند و اگر وی استرس زیادی داشته باشد این سیستم با کنترل از راه دور ضربان قلب آن را اندازه می گیرد و تمام عوامل استرس زا مثل تماسها و پیامهای غیرضروری را قطع می کند.

این خودرو می تواند جای پارک را پیدا کند و خود را پارک کند و پول پارکینگ را هم به جای راننده پرداخت کند.

طرح مفهومی خودروی Evo

تلویزیون سوار بر یک توده ابر

بعضی از تلویزیونهای پاناسونیک بیش از اینکه رویا باشند واقعیاتی هستند که بر روی ابرها سوار شده اند. بعضی از نمایشگرهای تلویزیونی این شرکت بیش از آنکه به خاطر برخورداری از فناوری سه بعدی معروف باشند شهرت خود را مدیون "متصل بودن" هستند.

عملکرد Connect (اتصال) سرویس جدیدی است که محتواهای خریداری شده و بازیهای آنلاین را در یک سیستم "ابرهای محاسباتی" ذخیره می کند.

این شرکت ژاپنی تاکید کرد که بازیهای رایانه ای برخلاف آنچه که تصور می شود اگر بر روی ابرها ذخیره شوند سریعتر از زمانی که بر روی یک حافظه محلی ذخیره شوند اجرا می شوند.

شرکت "حایر" نیز تلویزیون TV LED خود را که به ابرها متصل می شود در IFA 2011 رونمایی کرد. در تمام مدلهای این تلویزیون (سریهای A700 و A500) عملکرد Net@TV پیش بینی شده است که برای کسب برنامه های جانبی، VOD (ویدیو آنلاین) و سایر محتواهای چندرسانه ای کاربرد دارد.

این تلویزیون از طریق یک گیرنده "وای- فای" یکپارچه به اینترنت متصل می شود و برنامه های جانبی ارائه شده توسط سرویس Haier Apps را دریافت می کند.

همچنین از طریق این اتصال می توان تمام محتواهای نگهداری شده در رایانه را به روی تلویزیون منتقل و با دستگاه کنترل کننده از راه دور تلویزیون بر روی وب جستجو کرد.

تلویزیون LED حایر

سه بعدی ها در راس

تلویزیونهایی که در این دوره از نمایشگاه بین المللی محصولات الکترونیکی مصرفی برلین ارائه شدند بیشتر توجه خود را بر روی فناوری سه بعدی معطوف کرده بود. در این میان به نظر می رسد که توشیبا با ارائه یک تلویزیون سه بعدی بدون عینک در راس همه قرار دارد، حتی اگر قیمت آن به 7 هزار و 999 یورو برسد.

این تلویزیون به تماشاچیان اجازه می دهد که بر روی کاناپه اتاق نشیمن خود فیلمهای سه بعدی را بدون نیاز به عینک تماشا کنند.

این شرکت همچنین توافقی را به امضا رسانده است تا رقابتهای المپیک 2012 لندن را به صورت سه بعدی بر روی این تلویزیون پخش کند.

اما فقط تلویزیونها از فناوری سه بعدی بهره نمی گیرند. به طوریکه این شرکت ژاپنی دوربین HDC-Z10000 را هم معرفی کرد. این دوربین ویدیویی مجهز به یک حسگر 6.5 مگاپیکسلی و دو لنز F1.5 با زوم نوری 10 برابر (درحالت تصویربرداری حالت سه بعدی) و 12 برابر (درحالت تصویربرداری دو بعدی) است و می تواند فیلمهایی با وضوح تصویر بالا با کیفیت 1080p و صدای "دالبی 5.1" از طریق دو ورودی صدا را ثبت کند.

سه بعدی حتی در خودرو

واژه "سه بعدی" حتی در غرفه "گارمین" نیز که متخصص در عرضه دستگاههای "جی. پی. اس" است شنیده می شود اما برای شروع باید از نرم افزاری به نام Traffic 3D استفاده کنید. این نرم افزار سه نوع از اطلاعات (اطلاعات گذشته، اطلاعات در زمان واقعی و اطلاعات مربوط به آینده) را برای موقعیت یابی سازماندهی می کند.

جنگ تبلتها

اپل هرگز در هیچ یک از نمایشگاههایی که منحصراً مربوط به خودش نباشد شرکت نمی کند. بنابراین، در میدان جنگ تبلتها در برلین، معروفترین "تبلت" یعنی "آی- پد" حضور ندارد.

در این جنگ، سونی از اولین تبلت خود که برپایه سیستم عامل آندروئید است خبر داد درحالی که سامسونگ به دلیل مشکلات حقوقی که با اپل دارد نتوانست تمام مدلهای تبلتهای خود را در این نمایشگاه عرضه کند و بنابراین بیشتر بر روی محصول جدیدی به نام Galaxy Note تمرکز کرد که با یک نمایشگر 5.3 اینچی، حلقه گمشده میان تبلت و تلفنهای همراه هوشمند است.



توشیبا نیز با وسواس همیشگی که نسبت به اندازه و وزن محصولات خود دارد تبلتی با عنوان AT200 را رونمایی کرد که از یک نمایشگر 10.1 اینچی با وضوح تصویر 1280 در 800 پیکسل برخوردار است اما ضخامت آن تنها 7.7 میلیمتر بوده و حتی باریکتر از "آی- پد 2" با ضخامت 8.8 میلیمتر و "گلاکسی تب سامسونگ 10.1 اینچی با ضخامت 8.6 میلیمتر است و وزن آن بیشتر از 558 گرم نیست.

Galaxy Note سامسونگ

هجوم نوت بوکهای فوق باریک

در IFA 2011 تشعشات نبرد میان تبلتها به بازار سنتی تر نوت بوکها هم رسید. به طوریکه در این دوره، نوت بوکهای فوق باریک با هدف رقابت با تبلتها وارد میدان شدند. شرکت اینتل برای این محصولات تراشه های کم مصرف اما با عملکرد بالا را عرضه کرده است.

در راس این محصولات، نوت بوک فوق باریک Aspire S3 شرکت ایسر قرار گرفته که مجهز به یک نمایشگر با وضوح تصویر بالا 13.3 اینچی LED و قاب آلومینیومی منیزیومی است. وزن این محصول 1.3 کیلوگرم و ضخامت آن 17 میلیمتر است.

توشیبا نیز برپایه تراشه های اینتل یک مدل نوت بوک فوق باریک را عرضه کرد که دارای یک نمایشگر 13.3 اینچی با وضوح تصویر بالا LED است. این محصول 1.12 کیلوگرم وزن و 15.9 میلیمتر ضخامت دارد.

Aspire S3 ایسر

دوربینی که به شما می گوید در بهترین حالت بایستید

دوربینها همیشه مهمترین قهرمانان نمایشگاه برلین هستند. سامسونگ در این دوره از نمایشگاه با معرفی مدل MV800 Multiview وارد میدان شده است. این دوربین دارای دو نمایشگر قابل بازشدن و عملکرد خودکاری است که بهترین حالت عکس گرفتن را به شما را پیشنهاد می دهد.

بر روی مانیتور این دوربین یک بخش راهنما وجود دارد که بهترین ژست (حالت) در عکس را توضیح می دهد.