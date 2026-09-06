بلاتکلیفی بسکتبال با ویلچر برای مسابقات جهانی/ کسی پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله سه روز مانده تا آغاز مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان در کانادا، تیم ملی ایران وضعیت مشخصی برای حضور در این رقابت ها ندارد.

ویزای بازیکنان این و همچنین علی آرزومندی و جلیل کوهپایه زاده که به عنوان مدیر فنی و سرپرست در کادر فنی حضور دارند، صادر شده است اما بهروز سلطانی و محمدرضا دستیار سرمربی و مربی تیم با مشکل ویزا مواجه شده اند.

درخواست و اقدام سلطانی و دستیار برای ویزا ریجکت نشده است اما هنوز ویزای آنها صادر هم نشده است. همین مسئله سفر تیم ملی بسکتبال با ویلچر به محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان را در موعدد مقرر لغو کرد.

قرار بود این تیم جمعه عازم کانادا شود اما عدم صدور ویزای سرمربی و مربی مانع از آن شد.

این موضوع ابهاماتی ایجاد کرده مبنی بر اینکه «ملی پوشان بسکتبال با ویلچر بدون سرمربی و مربی اعزام می شوند یا اینکه اعزام آنها هم منتفی می شود؟»، تا به امروز اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی این موضوع نبوده است.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده کوهپایه زاده رئیس فدارسیون جانبازان و توان یابان که قرار است به عنوان سرپرست تیم بسکتبال با ویلچر را همراهی کند، پیگیری هایی در این زمینه با وزارت ورزش داشته است اما او هم تاکنون پاسخگوی ابهام ایجاد شده نبوده است.

در هر صورت طبق برنامه، تمام تیم های شرکت کننده در رقابت های بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان روز گذشته در محل مسابقات در کانادا مستقر شدند به جز ایران.