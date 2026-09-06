وزش باد شدید تا خیلی شدید در نیمه غربی و جنوبی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴۲، از افزایش وزش باد بهویژه در ساعات عصر و شب تا ابتدای صبح از روز دوشنبه ۱۶ شهریور تا روز چهارشنبه ۱۸ شهریور خبر داد.
بر اساس این هشدار، در نوار مرزی غربی و جنوبی و ارتفاعات استان تهران در بعضی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید پیشبینی شده و در نیمه غربی، جنوبی و تا حدی مناطق مرکزی استان نیز در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.
نیمه جنوبی و غربی و ارتفاعات استان تهران تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت و وزش باد میتواند موجب سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت از جمله داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در فضای باز شود.
همچنین در نقاط مرتفع از جمله برجها و دکلها، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش موقت دید وجود دارد و در مناطق جنوبی و غربی استان تهران و شهر تهران نیز کاهش کیفیت هوا و انتقال گردوخاک از استانهای همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی دور از انتظار نیست.
هواشناسی استان تهران همچنین از احتمال افزایش ابر و بارش پراکنده، رگبار و رعدوبرق بهویژه در ارتفاعات شمالی استان خبر داده و اعلام کرده است که از بعدازظهر سهشنبه تا ظهر چهارشنبه، در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق بهویژه در نیمه شمالی و غربی استان پیشبینی میشود.
بر اساس توصیههای هواشناسی، شهروندان باید هنگام تردد در جادهها و مسیرهای کوهستانی احتیاط کرده و از استقرار در مجاورت سازههای موقت و سست، درختان و سازههای ناتمام خودداری کنند.
همچنین بر ضرورت اطمینان از استحکام داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها تأکید شده و توصیه شده است افراد از حضور در تأسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها، دکلها و داربستها خودداری کنند.
هواشناسی استان تهران همچنین پرهیز از پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیماهای سبک، احتیاط در انجام امور عمرانی، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متأثر از گردوخاک و احتیاط در طبیعتگردی و کوهنوردی را توصیه کرده و خواستار پرهیز از صعود به قلهها و ارتفاعات بالادست شده است.
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