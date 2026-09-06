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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

وزش باد شدید تا خیلی شدید در نیمه غربی و جنوبی تهران

وزش باد شدید تا خیلی شدید در نیمه غربی و جنوبی تهران

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید تا خیلی شدید در نیمه غربی و جنوبی و ارتفاعات استان از دوشنبه تا چهارشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴۲، از افزایش وزش باد به‌ویژه در ساعات عصر و شب تا ابتدای صبح از روز دوشنبه ۱۶ شهریور تا روز چهارشنبه ۱۸ شهریور خبر داد.

بر اساس این هشدار، در نوار مرزی غربی و جنوبی و ارتفاعات استان تهران در بعضی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی شده و در نیمه غربی، جنوبی و تا حدی مناطق مرکزی استان نیز در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.

نیمه جنوبی و غربی و ارتفاعات استان تهران تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت و وزش باد می‌تواند موجب سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در فضای باز شود.

همچنین در نقاط مرتفع از جمله برج‌ها و دکل‌ها، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش موقت دید وجود دارد و در مناطق جنوبی و غربی استان تهران و شهر تهران نیز کاهش کیفیت هوا و انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی دور از انتظار نیست.

هواشناسی استان تهران همچنین از احتمال افزایش ابر و بارش پراکنده، رگبار و رعدوبرق به‌ویژه در ارتفاعات شمالی استان خبر داده و اعلام کرده است که از بعدازظهر سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه، در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس توصیه‌های هواشناسی، شهروندان باید هنگام تردد در جاده‌ها و مسیرهای کوهستانی احتیاط کرده و از استقرار در مجاورت سازه‌های موقت و سست، درختان و سازه‌های ناتمام خودداری کنند.

همچنین بر ضرورت اطمینان از استحکام داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها تأکید شده و توصیه شده است افراد از حضور در تأسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها خودداری کنند.

هواشناسی استان تهران همچنین پرهیز از پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیماهای سبک، احتیاط در انجام امور عمرانی، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متأثر از گردوخاک و احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی را توصیه کرده و خواستار پرهیز از صعود به قله‌ها و ارتفاعات بالادست شده است.

کد مطلب 6938930

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