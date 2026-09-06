به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نارسایی قلبی، بهعنوان یکی از عوامل اصلی بستری شدن و مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی-عروقی در جهان شناخته میشود. در همین راستا، نشانگر زیستی NT-proBNP بهعنوان یکی از معتبرترین شاخصهای بالینی در تشخیص زودهنگام این بیماری، نقش کلیدی در مدیریت بیماران ایفا میکند. با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها در تأمین کیتهای استاندارد و هزینههای بالای واردات، توسعه فناوری بومی تشخیص سریع (Point-of-Care Testing) به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.
بر اساس این فراخوان، متقاضیان و شرکتهای دانشبنیان باید پروپوزالهای خود را در قالب طرحهای گروهی، شرکتی و سازمانی ارائه دهند. انتظار میرود در این طرح، علاوه بر بهینهسازی فرمولاسیون بافرها و روشهای کونژوگاسیون، تمامی مراحل طراحی، ساخت نمونه اولیه، تدوین دستورالعملهای کنترل کیفیت و اخذ استانداردهای تجهیزات پزشکی مطابق با الزامات فنی انجام پذیرد.
از منظر فنی، کیت نهایی باید دارای قابلیت سنجش در نمونههای خون کامل، سرم و پلاسما بوده و از حساسیت بالایی برخوردار باشد؛ بهطوری که حد تشخیص (LOD) آن در محدوده ۱۵ تا ۲۰ pg/mL و حد کمیسازی (LOQ) آن برابر با ۵۰ pg/mL باشد. همچنین، ارائه پاسخ در کمتر از ۱۵ دقیقه، تکرارپذیری مطلوب با ضریب تغییرات کمتر از ۱۰ درصد و ماندگاری حداقل ۲۴ ماه در شرایط نگهداری استاندارد (دمای ۲ تا ۳۰ درجه سانتیگراد)، از جمله شاخصهای عملکردی تعیینشده برای این محصول است.
شرکتهای دانشبنیان علاقمند میتوانند حداکثر تا تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵، طرحهای پیشنهادی خود را از طریق سامانه «غزال» به نشانی ghazal.inif.ir ارسال نمایند. همچنین کارگزاری «دانا شریف» بهعنوان نهاد هماهنگکننده این فراخوان، از طریق شماره تلفن ۸۸۴۸۶۸۵۲-۰۲۱ آماده پاسخگویی به پرسشهای فنی و سازمانی متقاضیان است.
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