حملات گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نظامیان اشغالگر صهیونیستی، از شب گذشته تا سپیدهدم امروز، عملیات یورش گستردهای را در چندین شهر و روستای کرانه باختری اجرا کردند که با بازرسی منازل، بازداشتها، شلیک نارنجکهای صوتی و منور و همچنین تجاوز شهرکنشینان همراه بود.
هلال احمر فلسطین از زخمی شدن یک زن بر اثر شلیک گلوله نیروهای اشغالگر در محله «الجابریات» در جنین خبر داد. همچنین رسانههای فلسطینی از زخمی شدن یک مرد ۵۰ ساله از ناحیه دست و پا بر اثر شلیک گلوله جنگی توسط ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الجابریات خبر دادند که وی بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.
ارتش صهیونیستی همچنین به روستای «رامین» در شرق طولکرم یورش برده و در جریان این عملیات مداوم، خانهها را بازرسی کرده و از نارنجکهای صوتی، منور و انفجاری استفاده کردند. همچنین در محله شرقی شهر طولکرم، یک خودروی نظامی متعلق به نیروهای اشغالگر، یک خودروی فلسطینی را زیر گرفت.
علاوه بر این، نظامیان صهیونیست به بافت قدیمی شهر نابلس یورش بردند. در جنوب نابلس نیز شهرکنشینان با حمایت ارتش، به روستای «عورتا» حمله کرده و خطوط برق را در اطراف روستاهای «اوصرین» و «بیتا» تخریب کردند.
در شهر قلقیلیا، نیروهای اشغالگر به محله «النقار» و بافت قدیمی شهر یورش برده، تعدادی از منازل را بازرسی کردند و ۵ جوان را بازداشت کردند.
نظامیان اسرائیلی همچنین به روستای «تقوع» در جنوب شرقی بیتلحم و روستای «بیت عوا» در غرب دورا واقع در جنوب الخلیل یورش بردند.
علاوه بر این، نیروهای اشغالگر به شهر اریحا، شهر طوباس و روستای «عقابا» یورش بردند. در روستای عقابا در شمال طوباس، یک عملیات نظامی گسترده از ساعات سپیدهدم آغاز شده که تا این لحظه منجر به بازداشت ۹ جوان شده است. همچنین نیروهای اشغالگر یک خودرو را توقیف و صاحب آن را بازداشت کردند؛ این اقدامات همزمان با اعزام نیروهای کمکی و تحرکات مداوم خودروهای نظامی اشغالگران در روستا انجام شد.
رژیم صهیونیستی همچنان به تشدید تجاوزات خود علیه کرانه باختری و قدس اشغالی ادامه میدهد و عملیاتهای تخریب و یورش گسترده را در کنار افزایش حملات شهرکنشینان انجام میدهد.
از سوی دیگر اداره اوقاف اسلامی قدس اعلام کرد که ۱۲۴ شهرکنشین صهیونیست بامداد امروز یکشنبه به مسجد مبارک الاقصی متعرض شدند و در بخشهای مختلف آن به صورت تحریکآمیز پرسه زدند.
این اداره گزارش داد که شهرکنشینان صهیونیست با حمایت پلیس رژیم صهیونیستی به این مسجد یورش برده و آیینهای تلمودی در آنجا برپا کردند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که اشغالگران صهونیست تدابیر امنیتی شدیدی را برای ممانعت از ورود فلسطینیان به داخل این مکان مقدس به اجرا گذاشته بودند.
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