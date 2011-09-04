محمد مجید ضرغامی مدیر انتشارات سرزمین اهورایی درباره طرح انتشار مجموعه کتاب‌های «شاعران امروز» به خبرنگار مهر گفت: از سال 1369 به نوعی در جریان چاپ آثار مرتبط با شاعران مطرح کشور بوده‌ایم که از جمله آنها می‌توان به چاپ کارت‌پستال‌هایی همراه با شعر و نقاشی شاعرانی چون فروغ و سهراب و نیما اشاره کرد.

وی ادامه داد: در همین راستا تصمیم بر این شد که در زمینه شعر شاعران جوان هم کارهایی را منتشر کنیم، ولی به این دلیل که بازار خوبی برای شعر نیست، وجود برخی هیاهوها که تشخیص سره از ناسره را سخت می‌کند و همچنین برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه هر ناشر به طور سلیقه‌ای و به دور از کار کارشناسی کتاب شعر چاپ می‌کند، ما را بر این داشت که با انتشار فراخوان از همه کسانی که مجموعه شعرهای چاپ نشده دارند، بخواهیم آثارشان را برای داوری و چاپ در اختیارمان قرار دهند.

مدیر نشر سرزمین اهورایی در توضیح بیشتر این طرح بیان کرد: این فراخوان برای شاعران فارسی‌زبان داخل و خارج از کشور است و آنها می‌توانند آن دسته از آثارشان که در هیچ کتابی منتشر نشده باشد، ارسال کنند که این شعرها پس از داوری عده‌ای از شاعران، در مجموعه‌های مختلف منتشر خواهد شد.

ضرغامی افزود: این فراخوان ویژه شعرهای سپید و نیمایی است و شعرهای کلاسیک در این مرحله از طرح مدنظر قرار نگرفته است. اشعار انتخابی با ذکر نام و عکس هر شاعر و به ترتیب حروف الفبا منتشر می‌شود و هر شاعر می‌تواند هر تعداد شعر که حجم 10 صفحه را اشغال می‌کند، ارسال کند. هر کتاب از این مجموعه شامل 2 بخش خواهد بود. بخش اول شامل اشعاری است که حاصل انتخاب مشترک گروه داوری و براساس امتیازدهی منتشر می‌شوند. بخش دوم هم یک تا سه انتخاب مستقل از هر داور به ترتیب اولویت انتخاب،‌ با ذکر نام داور است.

وی با اشاره به اینکه ناشر در تلاش است تا نمایشگاه کتاب سال آینده، دست‌کم یک جلد از این مجموعه را منتشر کند، توضیح داد: داوران جلد اول این مجموعه، محمد آزرم، شمس آقاجانی، پگاه احمدی، علیرضا بهنام و بهزاد خواجات هستند که با پایان مهلت دریافت آثار در 20 مهرماه، کار انتخاب شعرها را آغاز خواهند کرد.

این ناشر در پایان گفت: برای هر جلد از این مجموعه گروه داوری مستقل 3 تا 5 نفره تشکیل می‌شود و پس از انتشار نخستین جلد، در نظر داریم از سال آینده هر سال 2 جلد کتاب منتشر کنیم.

انتشارات سرزمین اهورایی با این نشانی، شعرها را می‌پذیرد: INFO@AHOORAPRESS.IR