سرمست: رشادت شهدای اطلاعاتی و امنیتی نباید فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در جلسه هماهنگی گرامیداشت چهلوششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، با تأکید بر ضرورت ادای دین شایسته به مقام شامخ شهدا، اظهار کرد: برنامههای امسال باید با توجه به شرایط حاکم بر کشور و با در نظر گرفتن تمامی سناریوهای ممکن پیگیری شود.
وی افزود: باید از حداکثر ظرفیتهای استان برای تجلیل از مقام شهیدان و خانوادههای شهدا استفاده شود و دستگاههای اجرایی نیز همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شهدای اطلاعاتی و امنیتی خاطرنشان کرد: نباید از رشادتهای شهدایی که با توجه به ماهیت خدماتشان گمنام ماندهاند، در کنار دیگر شهدای نیروهای مسلح غافل شد.
آمادگی مصلای امام(ره) برای اجتماع هزار نفری
سرمست با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری اجتماع گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: مصلای امام(ره) برای برگزاری اجتماع هزار نفری آماده میشود و دستگاههای مختلف باید برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه همکاری کنند.
وی ادامه داد: شهرداری کلانشهر تبریز و اتاق بازرگانی از جمله مجموعههایی هستند که باید آمادگی لازم را برای همکاری در این زمینه داشته باشند.
خدمت به خانواده شهدا؛ وظیفهای سازمانی و اعتقادی
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به محتوای برنامههای تجلیل از شهدا تأکید کرد و گفت: هر خدمتی به خانواده شهدا، نه تنها وظیفه سازمانی، بلکه وظیفه اعتقادی ماست.
سرمست خاطرنشان کرد: ادای دین به مقام شامخ شهدا باید به بهترین نحو ممکن صورت گیرد و از تمامی دستگاههای اجرایی انتظار میرود همکاری لازم را برای برگزاری برنامههای شایسته گرامیداشت شهدا و خانوادههای آنان داشته باشند.
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