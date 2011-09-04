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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

"زنگوله‌ها برای چه کسی به صدا در می‌آید" نمایش رادیویی می‌شود

"زنگوله‌ها برای چه کسی به صدا در می‌آید" نمایش رادیویی می‌شود

علی عمرانی "زنگوله‌ها برای چه کسی به صدا در می‌آید" را در مرکز هنرهای نمایشی رادیو کارگردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی "زنگوله‌ها برای چه کسی به صدا در می‌آید" نوشته نسیم خراشادی‌‌‌زاده به سردبیری ندا هنگامی ساخته می‌شود و درباره خانواده مسرور است که بعد از جشن تولد پنجاه سالگی بهمن مسرور، با بحران شدید میانسالی او روبه رو می‌شوند. بهمن که متوجه شده دخترش شادی به زودی صاحب فرزند می‌شود، دل خوشی از پدربزرگ شدن و پیری ندارد...

رضا عمرانی، بهناز بستان‌دوست، مهین نثری، مهرداد مهماندوست، نازنین مهیمنی، علی عمرانی، محمد آقا محمدی، نورالدین جوادیان ، سینا نیکوکار ، مهرداد عشقیان ، هنگامه محمودی ، فریبا متخصص ، بهرام ابراهیمی و رویا فلاحی بازیگرانی هستند که در این نمایش رادیویی ایفای نقش کرده‌اند.

دیگر عوامل این نمایش که به زودی ازشبکه رادیویی تهران پخش خواهد شد، عبارتند از تهیه‌کننده: محمود احمدی، صدابردار: علی حاجی نوروزی، افکتور: محمدرضا قبادی فر.

کد مطلب 1398614

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