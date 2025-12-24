علی تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد جمعیت جوان ورامین گفت: در پی سفر استاندار تهران به ورامین، احداث یک سالن ورزشی و یک زمین چمن طبیعی ویژه ورزش پسران در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه نوسازی اماکن ورزشی با مشارکت بخش خصوصی با جدیت دنبال میشود، افزود: سالنهای تختی، ۱۵ خرداد، انقلاب و سکینه بانو (۱۰ دی) از جمله مجموعههایی هستند که بهروزرسانی شدهاند و با ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی، تعداد سالنهای نوسازیشده شهرستان به بیش از ۱۰ سالن خواهد رسید.
رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین با تأکید بر کمبود زیرساختهای ورزشی در این شهرستان اظهار کرد: با توجه به جمعیت ورامین و حضور بیش از دو تیم در لیگهای برتر کشور، نبود یک سالن مسابقهای استاندارد با ظرفیت چهار تا شش هزار نفر بهشدت احساس میشود. در همین راستا، احداث سالن مسابقهای در مجموعه ورزشی شهدای احمدآباد پیشنهاد شده و این موضوع در کمیته برنامهریزی شهرستان در حال پیگیری است.
تاجیک درباره پروژههای عمرانی حوزه ورزش تصریح کرد: در حال حاضر دو پروژه مهم ورزشی در سطح شهرستان در دست اجراست که شامل «خانه جوان» با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان و زمین چمن استادیوم تختی با بودجه ۱۰ میلیارد تومان میشود که هر دو پروژه با پیگیری فرمانداری و ادارهکل ورزش و جوانان استان، طی ماههای آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی با اشاره به پایین بودن سرانه ورزشی ورامین گفت: سرانه ورزشی ورامین حدود ۲۹ سانتیمتر برای هر نفر است که رقم بسیار پایینی محسوب میشود و امیدواریم با بهرهبرداری از پروژههای جدید، این عدد افزایش یابد. در این مسیر، نقش بخش خصوصی بسیار تعیینکننده است و اداره ورزش آمادگی واگذاری زمین و فراهمکردن بستر مناسب برای سرمایهگذاران را دارد.
رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین با اشاره به ظرفیتهای قهرمانی این شهرستان افزود: ورامین دارای قهرمانان المپیکی، جهانی و آسیایی است و در رشتههایی مانند کبدی، پرتاب چکش، والیبال، تکواندو، فوتسال، هندبال و ورزشهای بومیمحلی ظرفیت بالایی دارد. سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پاداش به قهرمانان ورامینی پرداخت شد و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
تاجیک با بیان اینکه بودجه دولتی اداره ورزش محدود است، اظهار کرد: اعتبارات جاری عمدتاً صرف حقوق و بیمه کارکنان میشود و بخش عمده حمایتها از ورزشکاران و توسعه زیرساختها از محل درآمدها و مشارکت بخش خصوصی تأمین شده است.
وی در ادامه به افتخارات ورزشکاران شهرستان اشاره کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۸۵ ورزشکار ورامینی موفق به کسب عناوین کشوری، آسیایی و جهانی شدند و تیمهایی مانند والیبال جوانان طلاییپوشان و تیم کارگری هندبال نیز عنوان قهرمانی کشور را به دست آوردند.
رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین مهمترین اقدام این اداره را تمرکز بر توسعه زیرساختها عنوان کرد و افزود: احداث ۱۹ باب مغازه در زیر استادیوم تختی، نوسازی شش سالن ورزشی، واگذاری و نوسازی استخر کوثر و میزبانی بیش از ۴۰ رویداد ورزشی استانی و کشوری از جمله اقدامات شاخص این دوره بوده است.
تاجیک در بخش امور جوانان نیز گفت: برگزاری دو جشن بزرگ ازدواج آسان، ثبت شش سازمان مردمنهاد و راهاندازی چهار مرکز مشاوره، موجب ارتقای جایگاه ورامین به جمع سه اداره برتر استان تهران در حوزه امور جوانان شده است.
وی در پایان تأکید کرد: رویکرد اداره ورزش و جوانان ورامین، توسعه زیرساختها، حمایت از قهرمانان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی برای جوانان است و در همین راستا طی هفتههای اخیر چندین رویداد بزرگ ورزشی با حضور صدها ورزشکار در شهرستان برگزار شده است.
