توصیه یک پیشکسوت به بازیکنان استقلال برای دیدار با نماینده بحرین

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص دیدار روز چهارشنبه استقلال برابر المحرق بحرین از هفته ششم لیگ سطح دو آسیا گفت: استقلال پس از تساوی برابر ملوان تمام تمرکز خود را برروی موفقیت در لیگ سطح دو آسیا گذاشته تا با پیروزی برابر المحرق به مرحله بعد صعود کند. المحرق به جز مسائل فنی دست به هرکاری می‌زند تا بتواند پیروز از زمین خارج شود. المحرق بلیط این دیدار را هم رایگان کرده تا تماشاگر بیشتری به ورزشگاه بیایند و از تیم حمایت کنند تا برنده شوند. آنها از امتیاز میزبانی تحت هر شرایطی استفاده خواهند کرد و باید کادر فنی و بازیکنان استقلال مراقب باشند.

آبی پوشان اسیر حاشیه‌ها نشوند

وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از مشکلاتی که سال‌ها تیم‌های ایرانی با تیم‌های عربی دارند حاشیه هاست که متأسفانه باعث شده بازیکنان ایرانی اسیر این جو منفی شده و تمرکز خود را از دست داده و بازی را واگذار کنند. کادر فنی و بازیکنان استقلال باید هوشیار باشند و در هر درگیری که پیش می‌آید وارد این اتفاق نشده و آرامش خود را حفظ کنند. حربه اصلی تیم‌های عربی شروع جنگ‌های روانی است. بازیکنان باید در طول بازی از درگیری و ورود به حاشیه‌ها پرهیز کنند تا بتوانند نتیجه مورد نظر را کسب کنند.

استقلال به خانه تکانی نیاز دارد

حاجیلو با انتقاد از حضور چند بازیکن خارجی و داخلی که عملکرد ضعیفی داشته اند گفت: استقلال در جذب چند بازیکن خارجی و داخلی اسیر دلال‌ها شد و بازیکنانی به خدمت گرفت که اصلاً در حد و اندازه‌های استقلال نبودند و تنها جذب آنها باعث شد جیب دلال‌ها پر شود و تیم ضربه بخورد. به نیم فصل نزدیک شدیم و اگر مشکل پنجره نقل و انتقالات استقلال باز شود آبی پوشان باید چند بازیکن را کنار گذاشته و بازیکنانی جذب شوند که بر اساس نیاز تفکرات سرمربی باشد نه اینکه دلال‌ها برای مدیریت و کادر فنی تصمیم بگیرند.

نتایج استقلال نگران کننده شده است

کارشناس فوتبال با انتقاد از تساوی‌های پی در پی آبی پوشان در هفته‌های اخیر گفت: استقلال در سه بازی گذشته به راحتی ۶ امتیاز از دست داد و صدر جدول را به رقبای دیگر واگذار کرد. کادر فنی باید برای هر بازی چند پلن داشته باشد تا بتواند پیروز از زمین خارج شود. درست است که داوری نقش تعیین کننده ای در نتیجه چند بازی داشته ولی پسران آبی باید به گونه‌ای بازی کنند که حتی اشتباهات داوری هم تأثیری در نتایج نداشته باشد.

نقاط ضعف استقلال مشخص است

وی در ادامه و در خصوص نقاط ضعف استقلال گفت: متأسفانه استقلال در تمام خطوط به بازیکن نیاز دارد از درون دروازه تا خط حمله. ادان درون دروازه انتظارات را برآورده نکرد و در خط دفاع هم ناهماهنگ هستیم درست است آشورماتوف به خط دفاعی نظم داد ولی هنوز اشکالات وجود دارد. در خط هافبک یک هافبک طراح و خلاق نیاز است و در خط حمله هم متأسفانه شرایط خوب نیست و باشگاه با نظر کادر فنی باید نفرات مورد نظر را هرچه زودتر جذب کند.

بازیکنان قدر پیراهن استقلال را بدانند

حاجیلو در پایان خاطر نشان کرد: بازیکنی که به استقلال می‌آید باید از قبل بداند که پیراهن چه تیمی را برتن کرده و این پیراهن را چه بزرگانی در گذشته پوشیده بودند. بازیکن استقلال باید با تمام توان بازی کند و از موقعیت‌هایی که به دست می‌آورد استفاده کند. هواداران دوست دارند تیمشان برنده از زمین خارج شود و بازیکنان هم باید به پوشیدن پیراهن استقلال افتخار کنند و تمام توان خود را برای موفقیت استقلال به کار ببندند.