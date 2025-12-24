به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان، با اشاره به درخشش پژوهش‌سرای بندرخمیر در سطح ملی، اظهار کرد: کسب عنوان دومین پژوهش‌سرای دانش‌آموزی برتر کشور، نتیجه همکاری مؤثر مجموعه آموزش و پرورش، حمایت دستگاه‌ها و رویکرد توسعه‌محور در حوزه تعلیم و تربیت است.

وی با تأکید بر نگاه ویژه استاندار هرمزگان به ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه زیرساخت‌ها، افزود: در همین راستا، برنامه‌هایی همچون ساخت ساختمان پژوهش‌سرا، راه‌اندازی هنرستان جوار صنعت و دریا و احداث یک واحد آموزشی از محل مسئولیت اجتماعی شرکت سیمان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان خمیر با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی گفت: هم‌اکنون ۱۵ پروژه آموزشی با همراهی استانداری، صنایع، اداره‌کل نوسازی مدارس و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال احداث است که نقش مهمی در بهبود سرانه و کیفیت فضاهای آموزشی شهرستان خواهد داشت.

فرماندار خمیر در ادامه، بازماندگی از تحصیل را یکی از چالش‌های مهم اجتماعی عنوان کرد و افزود: مقابله با ترک تحصیل نیازمند ورود جدی دستگاه‌های متولی، برنامه‌ریزی هدفمند و ارائه راهکارهای عملی است تا از بروز آسیب‌های اجتماعی در آینده جلوگیری شود.

زرهی همچنین بر ضرورت ارتقای فرهنگ قرآنی، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شهرستان تأکید کرد و گفت: هیچ موفقیتی حاصل تلاش یک فرد یا یک دستگاه به‌تنهایی نیست و دستاوردهای آموزشی نتیجه هم‌افزایی و انسجام میان نهادهای مختلف است.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مدارس خاطرنشان کرد: شوراهای تخصصی از جمله شورای آموزش و پرورش باید به محلی برای بررسی دقیق این آسیب‌ها و ارائه راهکارهای مؤثر تبدیل شوند تا با همدلی همه دستگاه‌ها، گام‌های اساسی در مسیر ارتقای سلامت اجتماعی، تربیتی و فرهنگی دانش‌آموزان برداشته شود.